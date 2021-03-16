孩子撒谎怎么办？这样教育太对了！

孩子在成长的过程中可能会出现很多问题，比如撒谎。那么，孩子为什么会撒谎？当孩子撒谎时家长该如何正确应对呢？

孩子为什么会撒谎？

1.自尊需求

孩子在成长过程中会逐渐形成自己的自尊心，所以当一些事情有损他们自尊时，他们就会撒谎。比如孩子如果考试没考好，但他们又想获得家长的表扬，此时他们有可能会撒谎。

2.虚荣心作祟

很多孩子撒谎就是因为虚荣心作祟。孩子爱攀比，喜欢自己比别人强，想受到关注。比如，某个朋友说他们家住大别墅，有的孩子可能会撒谎说自己家也住大别墅，尽管真实情况并非如此。

3.模仿心理

孩子的模仿能力非常强，他们会模仿家长、老师、同学的行为。如果周边的人喜欢撒谎，那么在环境的影响下，孩子也会撒谎。

4.安全需要

很多小孩子撒谎是为了保护自己，从而获得安全感。当孩子犯错时，为了免于受惩罚，他们就会撒谎。

孩子撒谎家长该怎么应对？

1.家长要以身作则

孩子们的模仿能力很强，家长如果撒谎，孩子也会学着撒谎，所以作为家长要以身作则，做个好榜样，在孩子面前不要撒谎。如果家长撒了善意的谎言，应及时向孩子解释清楚事情的原委。

2.用正确方法教育孩子

家长是孩子的第一任老师，家长对孩子的教育非常重要，所以平时家长要用正确方法教育孩子。家长要让孩子明白撒谎是不正确的行为，当孩子撒谎时，家长要指出问题，并批评孩子。当然，当孩子表现诚实守信的一面时，家长也要及时表扬孩子。总之，家长在教育中要让孩子明白，诚实更受人欢迎，而撒谎会遭人嫌弃。

3.多和孩子交流

作为家长，不要以居高临下的姿态面对孩子，应放下身段，蹲下来面对孩子，平时多和孩子交流、接触。在良好的家庭环境影响下，孩子自然也就诚实待人。

孩子如果撒谎了，那么一定有其中的理由，作为家长，当发现孩子撒谎后应该采取正确的方式应对，而不是盲目对孩子进行体罚。

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