老人带娃or妈妈带娃，入园后就一目了然

很多经验丰富的幼儿园老师，是可以判断出班里的小朋友是由妈妈带大的还是老人带大的。那么，老人带和妈妈带，孩子在哪些方面不同呢？今天，育儿网编编就请来了资深幼师来为我们揭秘：

1.交流

很多老人喜欢宅在家中，这就导致孩子外出和其他小朋友一起玩耍的机会较少。而且，老人平常说话也不多，孩子的语言能力就得不到刺激，说话也就容易比同龄人晚，和别人交流有困难。这样的孩子上幼儿园后，很难和其他小伙伴打成一片，有什么需求也无法和老师说清楚。

而妈妈们通常都很重视孩子的语言能力发展，带娃时会有意识地培养孩子语言交流能力。这样的孩子上幼儿园后，可以清晰顺畅地说出自己的想法和需求。

2.自理

老人一般都非常溺爱孙子孙女，常常包办代替，不舍得让孩子自己动手。孩子到了学习自己穿衣吃饭的年龄，老人仍不愿放手，继续给孩子穿衣喂饭。所以，由老人带大的孩子生活自理能力一般较差，吃饭穿衣没法独自完成，常常需要老师的帮忙。

而妈妈带大的孩子，自理能力往往不错。到了上幼儿园的年龄，孩子各项生活技能基本都已经学会了，也就更容易适应幼儿园的集体生活。

3.规矩

由于老人的溺爱，被他们带大的孩子常常会养成霸道的性格，凡事以自我为中心，不讲规矩，身上有很多坏毛病和坏习惯。

而妈妈们则注重规则意识的培养，带娃时会让孩子遵守规矩和纪律。

4.运动

前面提到，老人可能因为自身身体情况，所以经常不外出，或者担心发生意外，整天让孩子待在家中，什么运动都不让他参加。这样的孩子运动能力较差，活力不足。这样的孩子上幼儿园后，总是无精打采的，什么游戏、什么运动都不愿意去玩。

而妈妈们的育儿观往往更大胆更开放，会经常带孩子外出接触新鲜事物，让他的运动能力得到充分的锻炼。孩子上幼儿园后也就会更喜欢运动，性格开朗又活泼。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)