戒掉这几个好习惯，老阿姨也能保持“少女感”~

“当妈妈了还像个少女~！”听到这句话，是不是要开心疯了！这两年，女明星们都在追求少女感，我们也得必须跟风啊！想要保持少女感绝不是靠着打扮就能做到的，而且是保持良好的生活习惯。

那么该怎么做才能保持少女感呢？首先你得戒掉下面几个坏习惯：

1.经常吃甜食

众所周知，吃糖太多会发胖，导致皮肤变差。

中国居民膳食指南指出，成人每天摄入的糖分不应大于50克，控制在25克以下为好。世卫组织也认为“成人和孩子每天游离糖的摄入量应低于总能量摄入的10%，低于5%或每天25克，对身体健康更有利。”

通常来说，含糖饮料的含糖量大于5%，但不少饮料的含糖量都在8%-11%之间。喝一瓶含糖量8%的500毫升的饮料，就相当于摄入了40克的糖。

所以，糖的摄入量一定要控制好！诸如甜味小零食、蛋糕要少吃，含糖饮料最好少喝，或者不喝！

奶茶等饮料的含糖量很高，建议平常喝半糖的就选少糖，平常喝少糖就的就选无糖。要知道，这些饮料还有一些隐形糖存在，会随着饮料被你摄入。

此外，水果虽然富含维生素有利于身体健康，但也不能吃太多。要知道，诸如芒果、香蕉、枣等水果都是高糖水果。

2.不重视防晒

皮肤护理有三步：清洁、补湿、防晒。前两步大多数姐妹都会注意到，但防晒有不少人就会忽略，要知道不注重防晒就会加重衰老。

有的人担心防晒会影响维生素D的补充，其实，每个星期晒太阳两三次，每次5-15分钟，通过晒脸、晒手、晒手臂都可以生成充足的维生素D。妈妈如果担心脸部长斑或晒黑，那就保护好脸蛋，晒太阳时把手臂多露出来一点就行。

再过不了多久就是夏天了，如果穿短袖外出时一定要记得涂抹防晒霜，并且要选择适当防晒指数的防晒霜。此外，穿戴防晒衫和防晒帽，也可以防止分皮肤被阳光晒到。另外，夏天出门时最好打太阳伞。

民间有一种说法：“晒太阳前不要吃柠檬、芹菜”。事实上，柠檬和芹菜的光敏性成分水平很低，无需过于担心。

3.熬夜

长期熬夜，会使皮肤黯淡无光，毛孔变大、脸部气色不佳、皮肤上出现痤疮、黄褐斑等。

想知道自己是否在熬夜，可以通过睡眠自我平衡和生物钟进行判断。比如说，你每天都上夜班，每天都是凌晨5点入睡，下午1点再起床，拥有充足的睡眠时间和规律的作息，那就不是熬夜；如果你为了追剧玩游戏搞到夜里2-3点才睡觉，早上7点起床上班，那就是熬夜了。

建议大家一定要保证睡眠时间充足且有规律，成年人每天睡6-8小时较为适宜。

如果有熬夜的坏习惯，入睡时间可以慢慢提前，从提前10分钟开始慢慢适应，直至自己每天晚上11点前上床睡觉。晚睡时有可能会感到饿，可以吃一些碳水化合物含量高的易消化食物垫垫饥。要知道太饿或太饱，都有可能让妈妈无法正常入睡。

4.不爱喝水

现在人都知道喝水的重要性，但有的人为了给身体补水，一喝就是一大瓶。其实，这种做法是错误的，要养成少量多次的饮水习惯，没必要要求自己每天几点要喝水，每次喝多少毫升水。也千万不要等到口渴、尿少时才想起喝水。要知道此时身体已经开始缺水，应适当喝点茶水或白开水。

再说一个好处，每天少量多次地喝水，这样不仅能给身体补水，还能减肥哦~

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