家里有这几类老人，孩子不会沉迷手机！

很多孩子都沉迷于手机、平板电脑等等等，也就早早戴上了眼睛。但是如果你家老人是以下几类，就不用担心了，把孩子交给他们带，孩子大多会对手机无感，我们一起来瞧瞧吧~

♥ 这三类老人带娃，孩子很少会沉迷手机

1.有耐心，会陪孩子玩耍的老人

很多人带娃时觉得孩子太吵，便打开手机给孩子玩游戏或者看动画片。这样的家长带娃缺乏耐心，不肯花时间陪伴孩子。

但有的老人很有耐心，愿意陪孩子玩耍，他们带娃时经常带孩子去楼下散步或者去公园玩耍。孩子很少有机会玩手机，自然就不会沉迷。

2.年纪大，不会使用智能手机的老人

这类老人自己本身就不会用智能手机，自然也不会教孩子玩手机。他们只会用手机接打电话、和子女亲戚视频，其他的再多也不会了，孩子也学不到个所以然来。

3.会教育、文化素质高的老人

有的老人本身文化素养就很好，每天会给孩子安排满满的各种活动，比如下棋、背唐诗，讲寓言故事等等，天天跟这么有趣的人在一起，还有手机插嘴的份吗？

所以说，把孩子交给那些会教育，文化素质高的老人带，就不用担心孩子会沉迷手机。

♥ 想要让孩子戒掉手机瘾，爸妈要这么做

大家想要让孩子摆脱手机上瘾，一定要做到以下几点：

1.多花时间陪伴孩子

孩子玩手机上瘾，刚开始时都是被大人带“坏”的。有的父母带娃时偷懒，把手机丢给孩子玩，自己则在一旁躲清闲。

大家要重视亲子关系的培养，有时间多陪陪孩子，比如和孩子到户外踢踢球、陪他搭积木玩游戏等。孩子生性活泼好动，在父母的陪伴中获得了快乐，自然不会想着去玩手机。

2.给孩子当好榜样

大家可以想一想，父母下班后坐在沙发上用手机追剧、刷视频、玩游戏，孩子能不有样学样吗？如果父母回家后不玩手机给孩子当一个好榜样，孩子也会少玩手机。建议大家下班后多和孩子谈谈心，聊聊天，增进亲子感情。

3.努力学习育儿经验

教育孩子并不是一件容易的事情，如果父母自己不懂育儿知识，还不愿意学习，就难以教好孩子。

因此，父母要努力提高自己的文化素质，认真学习育儿经验。发现孩子玩手机，大家不要打骂他，也不要发火扔手机，应及时和他沟通交流，逐渐让孩子改掉爱玩手机的坏习惯。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)