查查看，你家宝贝是否是高智商？

如果孩子聪明伶俐，将来大多会很有出息。那么，通过什么方法可以看出孩子的智力水平呢？如果你家孩子有以下五种行为，说明他智力发展得很不错，恭喜你啦~

♥ 喜欢听音乐

音乐是一种全世界通用的语言，并没有国界之分。如果孩子爱听音乐，大家应该感到开心才是，因为音乐有助于孩子的右脑发育。

研究发现，与没有学过音乐的孩子相比，上过音乐课的孩子在大学时成绩要高10-40分。这表明，音乐对孩子智力发展有很大帮助。

因此，大家可以鼓励孩子选修一门乐器。孩子从小接受音乐熏陶，智力发展会更出色。

♥ 爱笑

笑容是这个世界最美的表情。医学专家研究发现，喜欢笑的孩子通常都很聪明，智商很高。这是因为，这类孩子对外界的感知十分敏锐，可以在年幼时理解什么是幽默感。

当孩子露出笑容时，大家应积极给予回应。日常生活中，也要经常逗孩子发笑，这样有助于他的智力发展。

♥ 做事专注

玩耍时，有的孩子非常专注，比如可以长时间地盯着窗外的小鸟看，很有兴致。你可不要打扰他哦，其实这种专注力对孩子发展很重要。

只有孩子拥有很强的专注力，在学习时才能集中注意力听老师讲课。专注力较强的孩子可以把老师40分钟的课听进去，而那些专注力较差的孩子听十几分钟就听不下去了。

提醒大家，千万不要打扰孩子哦，以免分散他的注意力。另外，不要一次性给孩子玩太多玩具，给他玩一个就可以了。

♥ 喜欢提问

有的孩子非常喜欢提问题，每天追着爸爸妈妈问这问那。即使父母再学识渊博，恐怕也一时难以应对。

千万不要嫌烦哦，孩子喜欢提问是一种非常好的表现，说明他对世界充满好奇，求知欲非常强。而且，孩子在向爸爸妈妈提问的同时，也使自己的语言表达能力得到了锻炼，可以更好地组织语言表达自己的想法。

当孩子向自己提问时，大家要耐心回答，不要显得不耐烦的样子，以免打击孩子积极性。

♥ 喜欢指挥别人

有的孩子人小鬼大，喜欢指挥其他小朋友一起游戏。遇到这种情况，只要孩子没有欺负他人，大家就无需插手。

事实上，这说明孩子天生有很强的领导力。孩子将来踏入社会，这种领导能力也更容易让他获得成功。

孩子聪不聪明不重要，因为每个孩子都有属于自己的发展道路，关键就在于父母的正确引导。如果父母采取放任态度，孩子就很难成才。但如果父母认引导导孩子，他们将来获得成功的机会就会大幅提高！

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