备孕全方面知识大全，速度收藏！

想要提高怀孕几率，生个健康的宝宝，大家就得在备孕前了解相关的孕育知识。下面我们一起从下文中寻找答案，赶紧来看。

1.孕前检查不可少

为了优生优育，孕前的一些检查是必不可少的。妻子要做性激素六项、优生五项、妇科彩超、白带常规、甲状腺功能等方面的检查。孕前检查一定要到正规医院，听从专业医生的医嘱进行相关检查。另外，孕前检查不仅是妻子需要检查，丈夫同样需要进行检查。

2.男性需要检查精子质量

怀孕并不是女人一个人的事情，丈夫也必须尽职尽责。在备孕前，丈夫需要到正规医院检查精子的质量。如果精子质量较低，要在医生的指导下提高精子质量。精子质量高也不意味着万事大吉，大家在备孕期要让丈夫多运动，并要注意确保充足的睡眠，同时保持良好的饮食习惯，不抽烟、不喝酒，注意均衡饮食。

3.女性要了解自己的生理周期

有的女性的生理周期可能比较紊乱，很难推算排卵时间。如果无法掌握排卵周期，这样受孕几率也会降低。当然，现在有很多其它的方法可以计算排卵期，比如排卵试纸自测、B超检测法、宫颈粘液法等。大家可以通过以上这些方法计算出自己的排卵期，提高受孕几率。

4.心态要放松

在备孕前和备孕期，男女双方都需要放松心情，不要给彼此太大的压力。不然，压力过大会影响心情，影响睡眠，影响个人精神状态，最终影响受孕几率。

5.热水泡脚

备孕期，大家可以用热水泡脚。热水泡脚有利驱赶宫寒，增加受孕几率。不过泡脚时注意水量不可过少，泡脚的时长也要掌握好，最好控制在15分钟左右。

如果大家想快速孕育一个健康的宝宝，那么备孕前就需要了解以上一些事情。只有充分的做好备孕准备，才能够心想事成，成功受孕。

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