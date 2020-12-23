又到养胃黄金期，孩子的饮食得这么安排~

宝宝年纪小，身体各项机能还处在发育阶段。到了冬季更要注意养胃，以免惹上胃病。那么作为父母，大家在冬季该怎么给宝宝养胃呢？赶紧来了解一下吧。

冬季，为什么要给宝宝养胃？

宝宝生长发育迅速，新陈代谢也比较快，需要足够的热量供给。而寒冷冬季会影响人的内分泌系统，需消耗大量热量来增加身体的耐寒性。因此，冬季给宝宝养胃就很有必要。

父母该如何给宝宝养胃？

1.吃饭不要过快

食物在进入胃部后，需要经过层层消化到达肠道。如果吃的过快很容易增加肠胃负担，食物在胃部停留时间过长，造成胃部肌肉疲劳、胃动力下降。因此，宝宝吃饭一定要细嚼慢咽，增加唾液分泌，就能得到更好的消化吸收。

2.不要吃过多的冷食

胃比较敏感，在受到外界冷空气刺激后，宝宝肠胃很容易出现痉挛，胃痛、消化不良、拉肚子等症状。因此，大家在平时不要给宝宝吃过冷的食物。

3.不要边吃边玩

很多宝宝喜欢边吃边玩。但是冬季天气很冷，食物很容易变冷，如果这时候宝宝吃冷的食物，会影响胃部健康，另外，宝宝在玩耍时血液供给大脑，给胃的血液就相对较少影响宝宝消化吸收，长此以往，肯定会造成宝宝患上胃病。大家千万不要让宝宝养成边吃边玩的坏习惯。

4.吃饭时间要固定

很多宝宝吃饭时间不固定，这很容易伤害到宝宝胃部健康。胃部对时间有严格的要求，胃液分泌时有高峰和低谷，帮助食物消化吸收。如果胃没有足够的食物调剂，胃酸与胃蛋白酶会对胃粘膜造成损害。

5.注意饮食卫生

大家在做饭时要注意卫生，如果食物不卫生，很容易滋生细菌，宝宝吃下后很容易出现胃部疾病，比如急性胃炎，胃痛、胃胀和呕吐。

6.不要给宝宝吃太多零食

有些宝宝会将零食当做饭来吃。这不仅会影响正常用餐，还会造成胃消化酶分泌不正常，导致宝宝胃部得不到休息，进而引发胃部疾病。

7.多吃带根茎的蔬菜

平时可以多给宝宝吃带根茎的蔬菜，比如胡萝卜、山药。这些食物所含的无机盐能很好地御寒。除了这些食物外，还有桂圆、红薯糯米等。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)