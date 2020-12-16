草莓是反季节水果，吃不得？别傻了，赶紧开动吧

最近水果摊又上架了一个小可爱——草莓！这个大明星一上市就人气十足，销售量也蹭蹭蹭地涨！谁都知道草莓好看又美味，但一些宝妈不免担忧起来：

草莓是反季节水果，能给孩子吃吗？

现在的草莓这么红，是不是打了激素呀？

草莓上有农药吧？

【反季节、打激素、有农药】这是妈妈们最为关注的几个问题，今天我们就来一一解惑，让你放心大胆地吃：

冬季草莓是反季节水果，不能吃？

事实上，草莓在夏天、秋天、冬天都可以生长。通常来说，草莓3-4月开花，5-6月结果，或者5-6月开花，6-8月结果。

今天我们说的“冬季草莓”是11-12月开花，1-3个月采摘上市。草莓对光照、生长环境和温度有很高的要求，因此，冬季草莓一般是在大棚里培植出来的。

正是因为农业种植和培育技术的进步，我们在一年四季才能吃到各种各样的瓜果蔬菜，但这并不是说反季节食品存在安全问题！

冬季草莓上会残留农药吗？

妈妈只要一听到“农药残留”这四个字，就很忌讳。

但为了避免虫害，草莓在生长过程中是需要喷洒农药的，这很正常。而且近年来，我国《食品安全法》对于使用农药的相关规定越来越严格，大家无需太紧张。

草莓又红又大，是打了激素吗？

市场上出售的一些草莓，不但个头较大，而且红彤彤的，看了就想吃。也因此，市场上就流出“这类草莓是打了激素”的说法，那么到底是不是真的呢？

在大棚里培植的草莓，的确需要使用“植物生长调节剂”加快成熟速度，但根本不会影响到孩子的身体健康。

民间还有一种说法：“宝宝吃草莓会引发性早熟”，这也是谣言。

有的妈妈还发现，刚买回来的草莓放在水中洗，过一会水就变红了，于是就认为是打了激素。其实，草莓中含有一种溶于水的天然色素，将草莓放在水中浸泡，就会“褪色”，这是正常现象。

草莓营养价值高，值得买！

草莓具有很高的营养价值，其中维生素C的含量很高，每100g草莓中含有维生素60mg。另外，草莓还含有蛋白质、胡萝卜素、维生素A、维生素C、果酸、果糖、氨基酸、膳食纤维、胡萝卜素等多种营养元素。

1.增进食欲

草莓口感酸甜，其中含有果糖和果酸，除了能补充身体所需外，还能让孩子胃口大开，特别是对于食欲不振的孩子。大家可以试一试，效果很不错~

2.保护视力

草莓中的胡萝卜素和维生素A进入人体后，会转化成活性维生素A，能够减轻孩子眼部疲劳，保护视力。

3.促进消化

草莓中含有的果酸和膳食纤维等营养素，可以帮助肠胃消化。患有便秘或肠胃消化能力较差的孩子可以适当吃点草莓，有助于身体健康。

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