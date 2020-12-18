青少年肺损伤在疫情期高发，背后的原因令人深思

加州大学戴维斯分校的一个儿科健康小组提出了一个强有力的病例系列，该系列文章强调了电子烟或吸烟机产品使用相关肺损伤和新冠肺炎疫情症状和表现之间的相似性。 儿科副教授、该研究的主要作者Kiran Nandlike表示：“肺损伤和新冠肺炎疫情有许多共同的症状，但有着截然不同的治疗方案。因此，护理不明原因呼吸衰竭患儿的医疗机构应考虑使用肺损伤，并询问相关的吸烟史。”

新冠疫情隔离会增加青少年吸烟风险

截至2020年2月，美国已报告超过2758例肺损伤住院病例和64例死亡病例。超过一半的住院患者年龄小于25岁。

根据Nandlike的说法，青少年通过非正式渠道获得的电子烟产品可能含有维生素E醋酸酯，而这是一种与肺损伤密切相关的添加剂。

最近的研究表明，与新冠肺炎疫情相关的行为可能会增加青少年的吸烟频率。与学校环境隔绝、孤独、当前疫情的压力以及缺乏社会支持都可能增加吸烟的可能性。这种风险对于有心理健康状况的年轻人来说尤其如此。

肺损伤和新冠肺炎疫情常见症状很相似

肺损伤和新冠肺炎疫情症状、实验室结果和放射学结果有许多相似之处。常见症状包括发烧、咳嗽、恶心、腹痛和腹泻。两种情况在胸部成像中均显示双侧毛玻璃不透明。

随着新冠肺炎疫情的流行，肺损伤很容易漏诊。病例组患者出现发热、恶心、咳嗽等症状。他们心率快，呼吸急促，血液中含氧量低。他们的实验室结果表明，炎症通常见于新冠肺炎疫情，具有较高的白细胞（WBC）计数和炎症升高。他们的胸部影像显示出非特定的毛玻璃不透明。虽然所有检测结果都表明感染了新冠肺炎疫情，但他们的核酸检测结果为阴性。

医生调查了这些青少年和他们的父母在过去90天内是否有吸烟史。当病人分享最近吸烟的信息时，医生可以诊断肺损伤，并成功地用皮质类固醇治疗。

Daphne Darmawan是加州大学戴维斯健康中心的儿科住院医师，也是这项研究的第一作者，她正在研究肺损伤青少年的临床病程和长期健康影响。她正致力于制定方案，以帮助早期识别和治疗这些病例。对肺损伤患者尽早开始使用类固醇可以挽救生命，并且可以缩短住院时间。

“为了帮助降低肺损伤复发的风险，医疗机构建议患者停止使用吸烟机，并密切门诊监测，” Nandlike说。

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