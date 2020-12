限制食品广告，就能减少“小胖墩”！

英国剑桥大学(University of Cambridge,UK)的奥利弗•米顿(Oliver Mytton)及其同事本周在《公共科学图书馆医学》上发表的一项新研究表明,限制高脂肪、高糖和高盐( High in Fat, Sugar and Salt,HFSS)食品和饮料的电视广告时间,可能对减少儿童肥胖能做出有意义的贡献。

英国政府正考虑限制食品广告播放时间

儿童肥胖是一个全球性的问题,几乎看不到任何进展。作为到2030年将儿童肥胖率减半的计划的一部分,英国政府正在考虑限制在早上5:30到晚上9:00之间播放HFSS产品的电视广告。在这项新的研究中,研究人员使用了儿童在这段时间内接触HFSS广告的数据,以及先前发表的关于接触HFSS广告与儿童热量摄入之间关系的信息。

食品广告对儿童热量摄入有直接影响

研究结论是,如果英国的所有HFSS广告在相关时间内被限制,那么英国370万儿童平均每天看到的HFSS广告将减少1.5个,并且他们的卡路里摄入量平均减少9.1千卡(95%可信区间0.5-17.7)。这将使5岁至17岁肥胖儿童的数量减少4.6%(95%范围为1.4-9.5),超重儿童人数减少3.6%(95%范围为1.1-7.4)。这相当于英国肥胖儿童减少4万人,超重儿童减少12万人,将为英国带来74亿英镑的经济利益(95%范围为20亿至160亿)。这项研究只考虑了HFSS广告对儿童热量摄入的直接影响,没有考虑HFSS广告对改变儿童和成人的饮食偏好和习惯的影响。

晚上9点前限制食品广告播放有助于减少儿童肥胖

作者说:“减少接触电视上不太健康的食品广告的措施可能对减少儿童肥胖做出有意义的贡献。”。不过,他们也指出,“这是一个模型研究,如果这项政策得以实施,我们不能完全考虑到所有会影响这项政策影响的因素。”

米顿博士说:“我们的分析表明,晚上9点后再播放不健康的食品广告,可以为保护英国所有儿童的未来健康做出宝贵贡献,并有助于提高出身不太富裕的儿童健康水平。儿童现在从各种渠道消费媒体,而且越来越多地来自在线和点播服务,因此,为了给所有儿童提供健康成长的机会,我必须确保这类广告不只是转移到晚上9点到10点的时段和在线服务。”

