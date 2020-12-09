OMG，我家孩子是个“撕纸狂魔”，怎么办？

恐怕，每个宝宝都是“撕纸狂魔”吧？！我的崽只要看到抽纸，就兴奋得不要不要的，一个劲地跩！这还不过瘾，趁你不注意小东西就立刻把纸塞进嘴里，那动作之迅敏，可谓是一气呵成，完全不给你反应的时间！

宝宝为何那么爱撕纸，做家长的，我们需要去阻止吗？今天我们就请来育儿专家好好说说这个问题：

♥ 为什么宝宝都喜欢撕纸

事实上，宝宝爱撕纸是一个好现象，说明他身体发育正常、手部精细动作能力发展得不错，手指关节更灵活、手眼配合协调能力好，也反映了大脑功能有了新的飞跃。

宝宝6-7个月时，刚刚学会用手抓握物体，拇指和其他四指相对，并掌握了指尖取物的技巧。此时，宝宝可以通过“抓、揉、拉、放、撕”等多种动作，来体验手指带来的“神奇”感受。

♥ 宝宝喜欢撕纸，家长要不要阻止？

不管是撕东西还是扔东西，都是宝宝手部动作发育的表现，同时也是手眼协调探索行为产生的结果。因此，大家不要阻止宝宝撕纸，反而要鼓励宝宝撕纸，最好可以和宝宝一起撕，还可以顺带来点早教。

刚开始时，大家可以给宝宝一些纸巾或卫生纸，让他学会把大纸撕成小纸，接着再撕成纸屑。在此过程中，就可以让宝宝初步认识到自己拥有改变外界的能力，从中获得快乐。同时，这样的撕纸练习可以让宝宝的手眼协调能力得到了锻炼，也促进了大脑功能的成熟和完善。

过一段时间，建议大家给宝宝一些材质较硬的纸张（比如A4纸），让他学会如何把纸张撕成圆形、三角形，正方形等不同形状，从而使宝宝的认知能力获得提升。大家也可以有意识地引导宝宝撕出各种形状，让宝宝充分发挥想象力。

随着宝宝逐渐长大，大家可以再准备一些带有图案纸，教他沿着图案边缘撕，尽量撕出一个完整的图案，提高其手指精细动作能力。

另外，还可以教孩子把撕过的纸揉成团扔进垃圾桶中。这样不但可以提高孩子的手指灵活度，还能提高宝宝手眼协调能力。

♥ 这些纸对健康不利，不要给娃撕

注意，不是所有纸都可以拿去撕的！报纸等使用油墨印刷的纸张，含有大量铅元素，不利于宝宝身体健康，千万不要让宝宝接触。

漂白纸大多是废纸、药品包装盒、回收的垃圾纸，经过脱墨、漂白等工艺生产而来，虽然它们色泽洁白，价格便宜，但含有增白剂、滑石粉、漂白粉、荧光粉等化学物质。接触漂白纸，除了有可能引发呼吸道疾病外，还有可能致癌。

♥ 给宝宝撕纸，这些事项请牢记

撕纸可以提高宝宝手部精细动作能力，但大家要注意以下几个事项：

1.别给宝宝太锋利的纸张，以免割伤宝宝娇嫩的皮肤；

2.宝宝撕纸时，大家一定要在旁看护，防止其发生误食；

3.不卫生的纸张不要拿出来，以免影响他的身体健康；

4.撕完纸后要及时给宝宝洗手，防止宝宝将手上细菌吞入腹中。

Tips:

可以将宝宝撕过的纸收起来，等宝宝下次撕纸时，把这些碎纸拿出来给他玩。这样可以为了节约纸张，减少浪费。

对于宝宝来说，撕纸和翻身、爬行、行走、说话一样，都是一种学习体验。如果发现宝宝爱撕纸，不妨就让他尽情撕个够吧~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)