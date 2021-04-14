孩子什么都懂，看到不道德行为，Ta也会有反应！

弗吉尼亚大学的一项新研究首次发现证据表明，三岁以下的儿童在看到违反道德规范的行为时，会表现出生理上的变化（眼睛瞳孔的扩大）。

Meltem Yucel说，他是这项研究的主要作者，论文将发表在4月17日出版的《心理学前沿》杂志上。

三岁孩子对不道德行为有生理反应

Yucel是一名发展心理学博士候选人，在UVA的早期社会发展实验室进行研究，她说她的团队希望更好地了解人类如何区分不同类型的规则，以及是什么让人们认为一条规则比另一条更重要。她表示:“我们知道我们不应该打人，（那）打人比违反游戏规则更糟糕。即使是年幼的孩子也能在很小的时候，也就是3岁左右，可以做出这种区分。”

她补充道：“在这项新的研究中，我们观察了三、四岁的孩子以及大学本科学生观看两个视频：一个是人们撕毁另一个作品的视频，另一个是人们违反游戏规则的视频。在某些方面，眼睛确实是心灵的窗户；当人类的情绪被唤醒时，他们的瞳孔就会变宽。”

Yucel说：“我们观察了他们瞳孔大小的变化。对于某些违反规范的行为，我们是否比其他行为更能引起生理上的兴奋。也许在看到道德上的违反后，我们会更加激动。我们确实找到了什么。”

Yucel还研究了儿童和成人如何关注这些视频。她发现，即使人们看这些视频的时间相同，他们对视频的不同方面都有所关注。儿童和成年人更多地把目光投向道德侵犯的受害者，而不是传统违法行为的旁观者。这项研究涉及66名学龄前儿童和64名本科生，研究始于2016年，以Yucel的学术顾问、心理学副教授Amrisha Vaish的工作为基础。在先前的研究中，Vaish已经表明，三岁的孩子对他人实施道德规范，而五岁的孩子则认可并重视那些因违反道德规范而制裁他人的人。

研究将有助于了解孩子何时开始区分不同的行为规范

作为对这项工作意义的认可，Yucel获得了2020年心理科学协会颁发的国际Albert Bandura研究生最杰出研究论文奖。

Yucel说：“到目前为止，我们一直认为道德规则和非道德规则在某种程度上是不同的。但我们从来没有真正展示过这是如何产生的，以及情感是否与这种区别有关。”“在这项研究中，我们发现，即使在儿童能够区分规范的最早期，他们也能表现出情感唤起的差异。”她补充道：这项新发现很重要，因为现在研究人员甚至可以通过观察年幼的儿童来进行。”

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