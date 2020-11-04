证实了！女孩多运动，专注力会更强

加拿大发表在《预防医学》上的一项最新研究表明，在童年中期积极参加学校体育活动的女孩（而不是男孩）在青春期早期表现出了更好的行为和专注力。

“与很少运动的女孩相比，在6岁到10岁之间经常参加课外运动的女孩在12岁时表现出较少的注意力缺陷/多动障碍（ADHD）症状。”蒙特利尔大学心理教育学院教授琳达·帕加尼说到。

与男孩相比，女孩在运动中受到的好处更多

“然而，令人惊讶的是，男孩似乎没有从持续参与体育运动中获得任何行为上的好处，”帕加尼说，她领导的这项研究是由她的学生Marie-Josée Harbec和Geneviève Fortin以及麦吉尔大学医学副教授特Tracie Barnett共同撰写的。

帕加尼回忆说，在研究启动之初，“还不清楚有组织的体育活动在多大程度上对患有多动症症状的儿童有益。”。

“过去的研究在质量上差异很大，因此模糊了运动和行为发展之间的真正联系。”她补充道：“除此之外，过去的研究还没有承认男孩和女孩在表现出多动症症状方面是不同的。”

运动可作为治疗多动症的方法

帕加尼解释说，多动症会损害儿童在学校处理信息和学习的能力。体育运动有助于年轻人发展生活技能，并与同龄人和成年人建立相互支持的关系。它提供了一个在成人的影响或监督下组织起来的机会。

帕加尼说：“因此，从公共卫生的角度来看，课外体育运动有可能成为促进心理健康的积极、无害和有吸引力的方法，因此可以被视为儿童多动症的行为疗法。”。

“体育运动从童年时代开始就特别有益。由于注意力集中和人际交往能力是体育运动的基本要素，因此，在我们的研究中，我们致力于研究这是否会导致多动症能得到长期缓解。”

研究的具体过程

在这项研究中，991名女孩和1006名男孩的父母报告了孩子是否参加了需要教练指导的课外体育活动。在12岁的时候，老师将其行为与他们的同学们进行比较。

帕加尼的团队随后分析了这些数据，以确定持续参与和后来的多动症症状之间的任何显著联系，摒弃了许多可能的混淆因素。

帕加尼说：“我们的目标是消除儿童或家庭的任何预先存在的状况，这些状况可能会对我们的结果产生不同的影响。”。

男孩更冲动，难以从运动中受益

为什么患有多动症的女孩能从运动中获益，而男孩却不能？

帕加尼说：“在儿童时期，患有多动症的男孩比女孩更容易冲动，运动技能也更强——因此，男孩更有可能因其多动症而接受药物治疗。”

她补充道：“我们知道体育活动对所有儿童的心理健康有其他许多好处。然而，为了减少多动症的症状，小学阶段的儿童运动似乎更值得重视。”

UdeM的研究人员认为，这就是为什么有组织的课外活动需要在教练或老师的监督下锻炼身体技能，对于任何旨在促进行为发展的官方政策都是有价值的。

帕加尼总结道：“儿童早期的体育活动可以帮助女孩发展必要的社会技能，这些技能在以后会有用，并最终对她们的个人、财务和经济成功发挥关键作用。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)