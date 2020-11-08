童年缺乏非认知能力，会影响到日后健康

曼彻斯特大学（UniversityofManchester）专家小组进行的一项开创性研究表明，那些缺乏非认知能力的青少年在以后的生活中更容易遭受健康问题的困扰。

研究人员针对非认知能力进行研究

该大学人口健康、卫生服务研究和初级保健部门的罗斯·阿特金斯和同事亚历克斯·特纳、塔拉尼·钱多拉和马特·萨顿一起对非认知技能进行了研究，因为它们是影响健康和幸福感的最不被探索的决定因素之一，尽管事实上围绕它们重要性的证据正在迅速增加。

这些技能是尽职尽责的态度，是对青少年的勤奋，谨慎和刻板的综合表现；对神经质的看法则是对青少年的焦虑、不快乐和恐惧的综合表现。

青少年非认知技能越高，晚年生活健康风险越低

研究人员使用了一组终生跟踪的个体数据，并进行了统计分析，以研究青少年非认知技能与晚年生活健康之间的关系。

非认知技能由教师根据16岁学生的行为进行报告

研究发现，青少年责任感越高的个体在成年后能更好地应对压力，患心血管疾病的风险也就越低。相比之下，那些青春期神经质较高的人成年后的健康相关生活质量较差，生理“磨损”程度更高，患心血管疾病的风险更大。对于这些结果中的大多数，他们发现对成年后健康状况较差的个体影响最大。

提高青少年的非认知技能十分重要

研究人员得出结论，提高青少年的责任心和减少青少年神经质的政策将为那些健康状况最差的人提供最长期的健康福利。

罗斯说：“越来越多的证据表明，以学校为基础的干预措施能够提高这些技能，对重要的生活成果，如教育程度和健康状况，产生持久的积极影响。课外活动和工作经验也证明可以提高这些技能。在小学和中学阶段更加注重非认知技能的提高将是一个积极的政策决定。然而，这些技能也取决于社会经济因素，如家庭收入、父母教育和父母投资。因此，需要更复杂的公共政策来减少社会不平等。”

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