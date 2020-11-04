私处异常出血，赶紧就医，小心子宫内膜癌！

子宫内膜癌与肥胖、年龄和其他潜在疾病等危险因素有关，是女性必须重视的疾病之一。今天我们就来深入了解下：

什么是子宫内膜癌

子宫内膜癌起源于子宫，在构成子宫内膜的细胞层内。子宫内膜癌也被称为子宫癌。

子宫内膜癌通常是在早期发现的，最常见的症状就是异常阴道出血。如果子宫内膜癌是早期发现的，手术切除子宫通常是一种治疗方法。

子宫内膜癌不是遗传性疾病

子宫内膜癌本身并不是遗传疾病。然而，一种被称为林奇综合征的遗传性疾病通过家族遗传，已经被证明会增加患子宫内膜癌以及其他结肠癌、胃癌、肾癌、小肠癌、肝癌和汗腺癌的风险。如果你的家庭有这类癌症的病史，去跟医生谈一谈，看看基因检测是否合适。

一些外在因素可能增加患子宫内膜癌的风险

不过，在大多数情况下，家族史以外的因素在增加子宫内膜癌风险方面起着更大的作用，比如一些改变你体内雌激素和孕激素平衡的疾病，例如肥胖、多囊卵巢综合征和糖尿病。这些激素平衡的波动会引起子宫内膜的变化。而高血压或高胆固醇也会增加子宫内膜癌的风险。

从未怀孕过的女性、早年月经来潮或晚年更年期的女性，以及接受过乳腺癌激素治疗的女性，患子宫内膜癌的风险都会增加。

年龄也是一个因素，子宫内膜癌最常发生在妇女绝经后。

目前活检是确诊子宫内膜癌的唯一方法

现在，没有一种无创检查子宫内膜癌的方法。当症状出现时，必须对子宫内膜组织样本进行手术切除和检查，或进行活检，以确定妇女是否患有子宫内膜癌。

但国外专家正在进行一项临床试验，研究通过卫生棉条收集和检查子宫液样本诊断子宫内膜癌的有效性。这项研究目前有1900多名参与者。结果显示出了希望，一个更大的临床试验正在开发中。最终可能会有一种新的、侵袭性小的方法来快速识别这种癌症。

子宫内膜癌是高度可治疗的一种疾病

如果你担心子宫内膜癌，或者你注意到任何异常的阴道出血，比如绝经后出血，经期间出血或不寻常的带血的分泌物，请立即就医对其进行评估。在大多数情况下，子宫内膜癌只要能早点发现，就是一种高度可治疗的疾病。

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