女性年龄越大对性事越冷淡？真相恰恰相反

尽管人们普遍认为，随着年龄的增长，女性对性事会失去兴趣。但一项新的研究表明，相当大比例的女性在中年期间仍然认为性很重要。这项研究还确定了影响女性最重视性的因素。

很多女性在中年期间仍认为性很重要

这项新的研究包括3200多名妇女，她们参与了全国妇女健康研究。研究人员试图评估在更年期过渡期，各种因素如何影响女性对性的兴趣。因素包括种族、受教育程度、伴侣状况、体重指数、血压、更年期状况、激素、抑郁症状、感知压力、抗抑郁药使用、性取向、性满意度、骨盆疼痛、阴道干燥和潮热。

基于这一分析，研究人员确定了性与衰老的关系有三个不同的轨迹。对于几乎一半的女性（45%）来说，性在中年早期很重要，随着时间的推移变得不那么重要。大约四分之一的女性（27%）认为在中年期间性对她们来说仍然是非常重要的，而另外四分之一（28%）的女性在中年期间性的重要性很低。

中国和日本女性认为性没那么重要

从种族的角度来看，黑人妇女在中年期间对性别的重视程度更高，而中国和日本妇女对性别的重视程度则不那么重要，或者重要性下降。其他变量包括患有抑郁症症状的女性，她们更可能没有那么重要，或者性别重要性下降。随着时间的推移，更好的性满足感与保持高水平的性重要性有关，高等教育也是如此。

匹兹堡大学的HollyThomas博士说：“与先前的文献报道性行为的重要性随着女性在中年生活中的发展而下降相比，我们发现，在四分之一的女性中，性行为在整个中年期对她们仍然非常重要。”

这项研究的意义

NAMS医疗主管StephanieFaubion博士说：“这类研究为医疗保健提供者提供了有价值的见解，否则他们可能会将女性日渐衰退的性欲视为衰老的自然组成部分，或其他一些可以治疗的原因，比如阴道干燥或抑郁，以此来解释为什么女性对性的兴趣会下降。”

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