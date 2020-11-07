看到什么就往嘴里塞，你家宝宝有这个癖好吗

宝宝在成长发育中总会出现一些奇葩的行为，比如看到什么都要往嘴里塞，你家宝宝有这个癖好吗？

很多宝妈一看到宝宝有这种情况，就很着急，甚至还会大声呵斥。其实，宝宝并不是贪吃，而是学会了新技能，你可别错怪了他哦~

宝宝为何会“见啥吃啥”

在大人看来，宝宝就是个“小馋猫”， 见到什么吃什么。事实上，宝宝这种行为并不是贪吃，而是学会了新技能。通常在6-12个月时，宝宝见到什么东西都会捡起来尝一尝，还会吃手或咬人。

你只要仔细观察下就能发现，宝宝喜欢伸手去抢食物，但宝宝只会把食物放在嘴里尝了尝，不久后又会吐出来。发生这种情况，说明宝宝进入了“口腔敏感期”。在口腔敏感期里，宝宝会有多进步表现，学会了很多新技能。

盘点口欲期宝宝的“新本领”



在口腔敏感期，宝宝会掌握以下这些新本领：

1.观察力变强

一般来说，宝宝会对一些有特点的物品感兴趣，比如，这个物品的颜色很鲜艳或者这个物品会发光等。有特点的物品会吸引宝宝注意力，当他专注于观察这个物品时，会大幅提升观察能力。

2.协调能力得到锻炼

大人看见某个东西会用手拿起来，这是一件非常简单的事情。但对于宝宝而言，发现东西后用手抓起来，再放进自己嘴里，想要连续完成这一系列动作并不容易。因此，当宝宝有这样的行为时，说明他的“手眼嘴”的协调能力获得了锻炼，有助于他的大脑发育。

3.用嘴巴探索世界

宝宝的理解能力较差，当他看到一个新鲜事物感到好奇时，就会不停地观察下去。大人通过眼睛和手进行观察，而宝宝通过嘴巴进行观察。不管这个东西是什么，他们都会用嘴巴去“吮吸”去感受。经过几次“观察”后，宝宝就会清楚自己的喜好，以后就不会再“吃”这个东西了。

作为父母，大家要帮助宝宝顺利度过口腔敏感期。当宝宝学会用眼睛和手去辨别食物的不同时，就不会再“见啥吃啥”了。发现宝宝见到什么都往嘴里塞时，大家不要立即阻止和批评宝宝，可以使用其他玩具分散他的注意力，效果会更好。

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