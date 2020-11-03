“能吃不是福！”小心孩子恨你一辈子

宝宝出生以后，爸爸妈妈们会非常在乎他们的发展情况，这其中体重增长情况更是家长们评判他们发育是否良好的标准之一。尤其是不少老人都觉得孩子能吃是福，看到孩子体重增长太慢或者减轻，就觉得孩子吃的太少了，于是就加紧鼓励孩子吃吃吃……

前些日子，小网红“佩奇”引起了大家的热议，而导致这一情况并非因为她天真无邪、无忧无虑，而是其与年龄极不匹配的体重。当佩奇父母讲孩子视频发到网络上的时候，只有3岁的佩奇体重已经达到了70斤。

视频中可以看到，佩奇的食量非常惊人，加上其父母经常给他加餐，导致其体重越发夸张。对此网友们质疑父母用孩子赚钱，而佩奇的父母则不以为然，认为自己没有错，孩子本来就能吃，他们这么做也是为了培养孩子的独立意识。

Δ 超标的体重，很可能毁了孩子！

不去探究父母是不是真的用孩子赚钱，但是他们无节制给孩子吃就是大错特错，因为过胖对孩子的健康极其不利：

1.很难长高

体重超过健康水平，就会导致孩子学步晚，他们的活动能力也会受到限制。此外过重的体重会增加关节的压力，影响骨骼的发展（比如举重运动员大多不太高），最终导致孩子很难长高。

2.变得很笨

如果总是吃太多，那么就需要大量血液参与消化系统工作，从而导致脑供血不足，宝宝的语言、思维、记忆、想象力等脑智能领域的兴奋时间变短，脑智力发育就会受到影响，说直白点就是会变笨。

3.疾病风险

小时候变胖不仅会影响宝宝当前的健康，还会增加将来的患病风险。有研究证明，长期肥胖的人，患糖尿病、高血脂、高血压、脑血管病等疾病的概率远高于体重正常的人。

4.心理自卑

体重超标毕竟会威胁孩子的健康，还影响到他们的心理发展，这是因为肥胖的人大多会不自信，而这种自卑的状态会阻碍孩子与他人的交往，成为将来他们进入社会的一个绊脚石。

Δ 如何避免孩子变成小胖子？

知道了孩子肥胖的后果，爸爸妈妈们就要做好预防工作，避免他们成为“米其林”宝宝：

1.尽量母乳喂养

在条件允许的情况下，尽量选择母乳喂养，一方面是母乳营养全面，更适合宝宝，另一方面是母乳有着一定的饱腹感，宝宝吃饱了就会停止进食。此外相较于母乳，配方奶粉比不太好控制喂养量，一不留意就可能超过宝宝的饱和控制线，进而出现肥胖问题。

2.合理饮食作息

等到宝宝大一些，就要给他们准备辅食，此时一定要注意多样化，确保营养充足的同时，还要注意进食量，尤其是还在吃奶的宝宝，记得要减少吃奶量。此外要少吃长胖的食物，高糖、高热量、高脂肪等尽量避免。

3.进行一些运动

想要控制体重，除了要限制进食量，还要增加消耗量，而消耗能量做好的方式就是多多运动。平常家长可以多带孩子到室外活动，并且进行一些体育锻炼，一方面可以增强宝宝体质少生病，另一方面可以消耗多余的脂肪。

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