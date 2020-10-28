当代宝宝の迷惑行为：爱抠肚脐眼，肿么办？

我敢打赌，十个宝妈有九个都遇到过这个问题——宝宝爱抠肚脐眼！就拿我家娃来说，最近只要一洗澡就开始沉迷于研究自己的肚脐眼，小手抠得可来劲。抠自个的就算了，平常还要掀大人衣服，抠别人的肚脐眼！

为什么会对肚脐眼这么着迷，简直是太迷惑了！

众所周知，肚脐非常重要，绝不能乱抠。那么，该如何制止熊孩子抠肚脐眼呢？下面是专家分享的一些育儿经验，赶紧来看看吧~

肚脐很重要，不能乱抠

肚脐又名神阙穴，是人体中唯一一个可以用眼睛直接看到、用手直接触摸的穴位，是宝宝出生前从母体获取营养物质的通道。

肚脐关联五官、五脏六腑、四肢百骸、十二经脉、皮肉筋等，被中医认为是治疗疾病的重要穴位。可见，肚脐非常重要。

宝宝抠肚脐，要查查是不是有这些异常：

发现宝宝抠肚脐，大家要先检查下，是不是有这些异常：

1.查看肚脐有没有炎症

看看肚脐上有没有炎症，如果肚脐眼上有小疱或红肿，宝宝就有可能因为痒就用手去抠。碰到这种情况，就要及时带他去医院就诊，并且给他穿肚兜将肚脐遮住，以免他继续抠造成损伤肚脐。

2.检查肚脐眼有没有污垢

如果肚脐眼里有污垢，宝宝就会感觉痒，于是就会经常用手去抠。如果是这种情况，就要及时帮他清洗肚脐眼。

不过，要注意的是给宝宝清洗肚脐有一定的技巧和讲究，不能像洗澡那样用力，应使用棉签蘸一点婴儿油和香皂，小心擦拭。

具体步骤是，先用棉签沾一点婴儿油涂抹在宝宝肚脐眼上，从而软化肚脐上的黑色污垢，接着再沾点婴儿香皂进行涂抹，然后用清水清洗干净，洗完后用棉签吸干肚脐上水分。不要过于用力，也不要用手去抠，以免发生感染。这样反复清洗两三次，就可以将肚脐眼清洗干净了。

tip：肚脐中为什么会有污垢

肚脐的皮肤非常薄，它和其他部位的皮肤一样会分泌一些皮脂、汗液等，再混合一些脱落的皮屑等物，久而久之就形成了“垢”。这些“垢”集聚在肚脐的缝隙中，往往很难洗干净。

3.纠正宝宝不良习惯

如果不是以上两种情况，那就有可能是宝宝因为好奇所形成的不良行为习惯，大家要及时加以纠正。要知道，宝宝在特定时期会对自己的身体构造有很大的好奇心，也就会出现像抠肚脐眼这样的行为，千万不要训斥他。

如果宝宝月龄较小，可以给他穿肚兜，防止他抠肚脐。另外，还可以用玩具等物品吸引宝宝的注意力。

如果是大宝宝，就可以直接告诉他抠肚脐的坏处，比如会引起腹痛腹泻等。同时给他穿上合适的衣服，慢慢纠正这个坏习惯。

除了以上这些，大家要经常给宝宝洗手，勤剪指甲，以免抠破肚脐。

宝宝肚脐日常护理的正确姿势

日常生活中，大家在护理宝宝肚脐眼时要注意以下两点：

1.避免意外损伤

宝宝生性好动，很容易发生划伤、烫伤、擦伤等意外损伤。日常生活中，大家要注意防范，避免孩子受伤。

2.不要受风着凉

肚脐是肠胃之所，如果不好好呵护的话，就容易着凉，大家在日常生活中要做好宝宝腹部的保暖工作。宝宝睡觉时，一定要盖好被子或使用护脐带，以免腹部受凉。

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