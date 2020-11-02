会走路了还要抱，是太懒了吗？你错怪孩子了！

很多宝爸宝妈反映，明明自家宝贝会走了，可没走几步，小家伙就要大人抱抱，这是怎么回一事？有人觉得是孩子太懒了，所以不肯走！

讲真，如果你这么想可真是错怪了孩子！看完以下这篇内容，你就明白了~

♦ 会走了为何还要抱？试试在孩子的视角考虑

1.没有被同等对待

美国学者威廉歌德法勃指出，教育孩子最重要的一点，就是要把孩子当成和自己人格平等的人，并给予他们充足的关爱。所以，建议各位家长在跟宝宝说话时要蹲下来，使生理高度和他保持一致，这样宝宝会从心理上更加信任你。

说回到走路的问题，当宝宝和父母一起在路上走，自己的手被父母牵着，而身边来往的路人都是俯视着他，这会使宝宝感到不被尊重，没有被平等对待，因此会很不舒服。

2.渴望得到父母鼓励

宝宝年纪小身体弱，走路会消耗大量体力，如果他真的要抱抱，可能真的是累了走不动了，需要父母的鼓励和帮助。如果想让宝宝走的更好更久，平常就要加强训练，要多锻炼他的独立性。

3.视线不平行造成的压迫感

作为成年人，我们走路时，视线范围内的大部分物体都是和我们平行的。如果你蹲下来到孩子的视野，走一走，你会发现视线范围内的感官是大不一样的，身边来往的人高高大大，而自己好像身处一个低凹的峡谷之中，会很不舒服。

宝宝个头较小，周围来往的都比他高出许多，这种陌生感和压迫感会让他的内心感到恐惧害怕。

♦ 如何鼓励宝宝多走路？

1.制定规则，共同遵守

俗话说，没有规矩不成方圆。不妨定一个规则，和宝宝共同遵守，从小树立他的规则意识。比如，和宝宝约定好，走多长的路或走多少时间可以抱抱。不要一时心软，随时抱抱，以免增强他的依赖心理。

2.给宝宝及时的心理安慰

和宝宝练习走路时，可以给宝宝定个小目标，并且要时不时地鼓励孩子。宝宝走路时，大家还要注意观察他的情绪，并及时进行安抚，千万不要有不耐烦的语气，以免打击到孩子。

3.让宝宝拥有充足安全感

每天定时带宝宝外出散步，然后一点一点增加散步时间，比如今天半小时，明天40分钟……坚持下去，宝宝逐渐适应走路的时间，也就会习惯自己走路了。请注意，带宝宝外出散步一定要让他在自己的视线范围内。宝宝走路时可以随时看见爸爸妈妈，会有充足的安全感，也就能安心地继续走下去。

可见，宝宝要抱抱并不是因为他偷懒，大家要了解他的真实想法，更好地帮他解决问题。

大家要耐心观察宝宝，从他的语言和行动中发现他面临的各种问题。希望大家都能用心去爱宝宝、教宝宝，和他一起成长！

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