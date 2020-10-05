孕期患流感有多可怕？会引发各种并发症

在北半球，随着冬季快速来临，流感季节即将来临。随着流感和冠状病毒病（COVID-19）病例的激增，卫生专家警告高危人群，包括孕妇，要采取预防措施。皇家墨尔本理工大学（RMIT）的一组研究人员解释了，为什么流感会在怀孕期间导致潜在的致命并发症，这表明流感病毒不仅停留在呼吸道，而且会扩散到全身。

这项发表在《美国国家科学院院刊》（PNAS）上的研究表明，尽管缺乏通过胎盘的垂直传播，但甲型流感病毒（IAV）在怀孕期间感染会导致严重的孕产妇和围产期并发症。即使病毒不直接影响胎儿，它仍可能导致母亲体内的严重并发症。

这项研究提供了新的信息，解释了为什么一些母亲和他们的未出生的婴儿在流感感染期间会出现严重的并发症，并且它可以帮助科学家更好地了解新冠肺炎是如何从肺部传播到身体其他部位的。

通过循环传播

这项来自动物模型实验的研究结果强调，病毒如何从肺部传播到其他系统，从而可能导致严重疾病。研究小组说，病毒从肺部通过血管进入循环系统，引发破坏性的过度活跃的免疫反应。

研究小组观察了这种病毒对未怀孕和怀孕小鼠的影响。有趣的是，他们发现，在未怀孕的老鼠身上，感染是自我解决的，并且只被控制在肺部。在怀孕的老鼠身上，病毒通过母体的主要血管（包括主动脉）传播到身体其他部位，导致炎症。

健康的血管扩张90%到100%以使血液自由流动，而感染流感的血管扩张或功能仅为容量的20%至30%。结果，这种传播引发了周围血管风暴，促炎和抗病毒介质增多，白细胞大量涌入，除了血管风暴，血液循环也受到影响。

血管系统使流感变得可怕

Stella Liong博士说：“传统思维认为，怀孕期间免疫系统受到抑制，但我们看到的是相反的影响，流感感染导致免疫反应急剧增强。我们在循环系统中发现的炎症是如此的严重，这就像一场血管风暴，在全身造成严重破坏。”

她还表示，还需要进一步的研究来验证这一新机制，这将有助于开发新的流感治疗方法，特别是对孕妇。流感引发的‘血管风暴’的发现是过去30年来炎症性传染病最重要的进展之一。

流感会引起妊娠并发症

怀孕期间，胎盘将蛋白质和胎儿DNA分泌到母亲的血液中，导致潜在的炎症。在这项新的研究中，研究小组说流感感染可能会让炎症扩张，导致全身性炎症事件。

血管风暴引起的粘附分子内流和水平升高导致严重的血管功能障碍，可能导致胎盘生长迟缓和宫内生长受限。其他并发症可能包括胎盘和胎脑缺氧，以及循环中游离胎儿DNA和可溶性Fms相关受体酪氨酸激酶1（FLT1）增加，这与子痫前期有关。

因此，在怀孕期间，IAV感染会导致怀孕母鼠的全身血管发生显著变化，这可能会抑制流向胎盘和胎儿的关键血流。这项在小鼠身上的研究提供了一个基本的机制性见解和一个范例，说明对呼吸道病毒（如IAV）的免疫反应如何可能在怀孕期间特别驱动母体和胎儿的病理变化。

研究人员认为，这项研究可以为开发针对血管炎症的药物铺平道路，这些药物可以帮助感染流感的孕妇。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)