关于宝宝发烧有这些错误认知，爸妈你中招了吗？

宝宝能健健康康长大，是家长最大的心愿。当父母发现宝宝发烧后，会想尽各种方法帮助他降温退烧。事实上，并不是所有的发烧都会危害宝宝的身体健康。今天小编给大家说一说关于宝宝发烧的误区，大家一起来看看吧。

1.发烧对宝宝身体有害

其实，并不是所有的发烧都会影响宝宝的身体健康。发烧虽然会让宝宝感觉身体不舒服，出现食欲不振、精神不佳等症状，但发烧也会激发体内免疫系统，提高抵抗力。普通发烧(37.8℃–40℃)有助于免疫系统对抗病菌感染，对身体健康有益。但爸爸妈妈一定要密切观察，不能马虎大意。

2.不要随意服用抗生素

宝宝发烧后，有的家长想当然认为孩子是细菌感染引起的，便给他服用抗生素。其实这是错误的，抗生素千万不要盲目使用，除非有依据表明宝宝发烧是细菌感染引起的。

3.发烧后一定要吃退烧药

宝宝发烧后，妈妈的第一反应就是给他吃退烧药，这种做法也是不对的。宝宝体温不超过38度，可以采取物理降温法，让他多喝水，多吃富含维生素C的水果即可。如果宝宝体温超过38.5℃，可以考虑使用退烧药，但一定要遵医嘱，密切观察宝宝的病情。

4.发热就一定是发烧

很多妈妈认为，宝宝发热就是发烧。事实上，这是一种错误的认知。要知道宝宝运动后，气温高也会造成体温升高，一般休息15分钟体温就会恢复正常。因此，妈妈最好使用温度计判断宝宝是否发烧。

5.发烧易导致孩子惊厥

发烧导致孩子惊厥，这种情况非常少见。3岁以下的孩子大脑还没有发育完全，因此发烧后容易出现惊厥。面对这种情况，家长要保持冷静，不要随意搬动宝宝，应将宝宝的头偏向一边，以免口腔粘液进入气管引发窒息，同时打开宝宝衣领，从而保持呼吸顺畅。

6.发烧会影响大脑发育

不少父母担心宝宝发烧会影响大脑发育，因此就想尽办法帮他降温退烧。实际上，宝宝发烧不超过40度，通常不会对大脑造成损伤。

TIPS：

宝宝发烧后，家长要保持冷静，不要盲目给宝宝服用药物或抗生素，以免加重病情。发现宝宝发烧，要注意观察他的食欲睡眠是否正常，如果正常可以采取物理降温法帮他降温退烧。如果宝宝高烧不退，应及时就医，找到病因后对症治疗。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)