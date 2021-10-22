美国妇女十二次当妈，准备生17个孩子

据外媒报道，美国一名女子已经生育了11个孩子，近日她再次公布怀孕的喜讯，明年将生下第12个孩子。而且，她计划继续造人，想要生17个孩子。

女子计划生17个孩子，因身体原因无法避孕

据了解，这名女子名叫梅蕊特（Veronica Merritt），现年36岁，现在是一名TikTok网红。梅蕊特15岁还是一名学生时就怀上了第一个孩子，如今大女儿已经21岁了。她在接受《太阳报》采访时表示，自己计划生17个孩子，然后才会考虑停止生育。

至于网上有人质疑她不懂避孕常识，梅蕊特回应称，她是因为健康原因才一直没有避孕，“我患有肾脏疾病，去年接受了肾脏摘除手术。”据她透露，自己高中毕业时成绩优异，上大学后因两次重病只能选择中断学业。

孩子分别来自两任丈夫，人生中大部分时间生娃

梅蕊特的11个孩子，前面4个是和前任丈夫生的，后面7个是和现任丈夫生的。她表示，有的孩子是在人生规划内，有的孩子则是因为担心血栓没有服用激素避孕药意外怀上的。这些孩子的年龄分别是21岁、16岁、15岁、13岁、12岁、10岁、8岁、6岁、4岁、3岁和1岁。

梅蕊特表示，她人生中大多数时间都在生娃，继续生娃的兴趣已经没有那么强烈了。

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