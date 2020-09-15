小家伙太黏妈妈，怎么办？这几个妙招了解下

每一个宝宝对于妈妈都会有情感依赖，对于妈妈的情感超越任何人。但是有些宝宝非常粘人，甚至一刻都离不了妈妈，这可怎么办？别着急，小编这就来帮你~

0-15个月

其实，每个宝宝都有一定的粘人期，妈妈们不用过于担心，因为宝宝过了粘人期就好啦~同时，妈妈一定要有足够的耐心，因为宝宝会感受到你的不耐烦，也就容易心情不好。

15个月内宝宝需要充足的安全感，妈妈需要尽可能多地陪在宝宝身边，此时妈妈无微不至的关心会让宝宝与妈妈形成稳定的依恋。

但要注意，如果把照顾孩子的责任过度集中在一人身上，也会造成孩子过度依赖这个人。专家提醒，在妈妈积极照顾孩子的同时，也要平衡家里其他成员尤其是要给爸爸照顾孩子的机会。

15个月以上

15个月以上黏人的孩子，家长该顺从还是拒绝，则要根据不同情况，有区别地对待。

妈妈们一定要注意培养宝宝的独立性，因为宝宝过于粘人并不是好事。可以尝试让宝宝自己玩，或者是跟别人在一起玩。可以让宝宝锻炼自己睡觉，不要孩子跟你同床，而是同房分床睡。

但如果父母是上班族，平时很少陪伴孩子，那么下班以后可以多陪孩子，孩子过于黏你，可能是缺乏安全感的表现。

父母要带孩子接触更多的人

父母可以带宝宝多出去，因为这样就可以让宝宝接触更多的人，让宝宝习惯和小伙伴在一起玩耍。

在陪伴宝宝的过程中，还需要记住要多满足宝宝的精神需求而不是物质需求，下班之后父母要陪伴孩子而不是保姆或者其他照顾的人，跟宝宝在一起要多玩游戏，多互动。

另外，父母不要欺骗孩子。让孩子哭着看到你离开，你跟他告别，比你骗他悄悄走要好得多，否则，只会让孩子更加焦虑。

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