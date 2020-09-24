宝宝太粘人？恭喜你，高需求的孩子将来更有前途！

你家宝宝很难带？总是黏着你，还爱哭闹？别恼别恼！小编反而要恭喜你，因为你收获了一枚“高需求”宝宝。有外国专家指出，“高需求”宝宝虽然难带，但是未来更有前途！

下面，我们就来盘点下“高需求”宝宝的主要特征，赶紧看看你家宝贝是不是？

♥ 高需求宝宝的典型特征

美国著名儿科医生西尔斯总结了高需求宝宝的9大特征，如果宝宝有以下这些特征，那么他将来大有出息！

1.喜欢被拥抱

这类宝宝喜欢被爸爸妈妈抱在怀中，他一直有抱抱的需求，一个温暖的拥抱就能让他从烦躁不安的情绪中摆脱出来。

2.精力充沛

宝宝好像一直活力满满，玩个不停，根本停不下来。

3.经常醒来

不管是白天小睡还是晚上睡觉，宝宝总是会经常醒来，似乎不需要过多的睡眠，这可让父母很心累。

4.有需求立刻满足

宝宝想吃饭、喝水、睡觉时，爸爸妈妈要立即满足他，不然他会哭闹或者发脾气。

5.情感炽烈

这类宝宝的情感表达方式很炽烈了，喝奶时常常狼吞虎咽；笑的时候声音响亮明朗；哭泣时声音很大。

6.情绪不能预料

宝宝的情绪变化莫测，昨天有效的安抚措施，今天就无效了。

7.十分敏感

高需求宝宝很容易被打扰，受刺激。当周围环境发生改变时，他们很快就能发觉，进而哭闹不安。

8.有明显的分离焦虑

由于敏感，所以十分依赖妈妈，分离焦虑比同龄宝宝更严重。他们巴不得每时每刻都黏在妈妈身上，只要看不见妈妈就开始哼哼唧唧。

9.情绪很难安抚

高需求宝宝伤心难过的时候，不管爸爸妈妈如何安抚，孩子很难从悲伤的情绪中走出来。

♥ 给孩子更多的爱，让他更自由

其实，高需求宝宝需要更多的爱来获得充足的安全感。如果感受不到足够的爱，他会很失落。

但是，宝宝还不具备语言表达能力。要知道，即使一个3岁宝宝在语言表达方面已经发展得足够完善，他也不能将内心的需求很清楚地表达出来。因此，大家在照顾高需求宝宝时，要多点耐心，多点包容，多多关注他。

宝宝一直哭闹，这不是耍脾气，其实是在不断地“试探”爸爸妈妈：“你们爱我吗？”在得到父母的及时回应和肯定回答后，他的内心才会感到踏实。换句话说，在日常生活中只要宝宝有需求，只要在合理范围内，建议就要尽可能满足他。

如果是大一点的宝宝，当他和父母的想法有分歧时，大家要蹲下身来认真倾听他的想法，这种充满爱意的尊重会让宝宝的自信心越来越强。

♥ 高需求宝宝的性格会成为优势！

现在你可能会觉得孩子难带，但是研究调查发现，高需求宝宝的性格特征日后会成为他的优势！比如，宝宝不用睡太多，是因为他精力充沛，活力十足，长大后会有更多的精力去探索和学习；性格敏感会让他变得充满同理心，通情达理，能够充分体会他人的感受；父母更多的关爱和对父母的依恋会让他长大后善良温柔，乐于助人，更加受人欢迎。下图是国外专家整理的高需求宝宝个性的改变，你会发现这类宝宝身上的各种“闪光点”：

另外，美国育儿专家做实验时发现，高需求宝宝长大后更有可能成为【学霸】。强烈的情感需求和敏感的性格，让他们更容易学习和接受新知识。调查结果表明，与其他孩子相比，他们在入学后学习成绩更出色、人际关系和社交能力更好。

当然，想让高需求宝宝成为优秀的孩子，离不开父母的正确引导。如果宝宝的需求没有得到父母的及时正确回应，长大后依然有可能变成问题孩子。

高需求宝宝是上天给父母最好的礼物，只要你付出多一点的爱和耐心培养他，他未来一定会给你带来充足的回报和惊喜哦~

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