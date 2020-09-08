晚饭只吃水果就能瘦？百害无一利！

说到减肥，相信你身边一定有这样的“猛女”：她们面对美食，内心毫无波澜，对自己极为苛刻，尤其是在晚饭上，更是做到饭菜一口不吃，只吃水果充饥。

还别说，有的姐们还真瘦了呢！这么说，晚饭只吃水果真的能瘦咯？

晚上吃水果真能减肥？

实际上，她们减掉的体重大部分是营养和水分，而不是身上的肉肉。也就是说，晚上吃水果，并不能减肥。

晚上只吃水果或水煮蔬菜，确实是有可能瘦下去的。但只要恢复正常饮食，体重肯定会反弹。更关键的是，只吃水果蔬菜或者过度节食，会引起营养不均衡，导致身体缺乏一些必需的营养元素，反而影响身体健康。

想要健康减肥，运动才是王道

生孩子让我们身材走形，为了能减掉赘肉，有的宝妈选择吃减肥药，有的宝妈拼命节食。其实，这些减肥方法都是不科学的。生娃后，女性身体各部位都在恢复中，这就需要摄入充足的营养。而且妈妈要给宝宝喂奶，这就需要保证母乳质量，吃减肥药和节食都会直接影响到母乳。

其实，想要减肥成功，最好的方法就是运动，而运动减肥一定要科学、适度，以免事与愿违。

产后运动减肥的注意事项

新妈妈的身体状况和普通人不一样，大家在做运动时，以下三点一定要注意：

1.运动前先给娃喂奶

建议在做运动前先给宝宝喂奶。如果进行了中等强度以上的运动，身体就会产生乳酸，乳酸滞留在血液里会导致母乳变味，运动过后马上喂奶，宝宝有可能会抗拒吃奶。

因此，建议做一些温和运动，并且运动后休息一段时间再给娃喂奶。

2.注意及时补充水分

生完宝宝后，新妈妈常常会有身体虚弱、爱出汗等情况，建议在运动时一定要注意水分的补充，千万不要让身体缺水。大家在运动前适量喝一点温开水，运动30分钟左右休息一会并补充水分。

3.不要过早运动

产后进行适当运动有助于身体恢复，但在运动量、运动方式和运动幅度上都要小心，建议等到产后42天复查通过后再进行一些稍有些强度的运动。过早运动或过度运动，反而会影响身体恢复速度，因小失大！

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