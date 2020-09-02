小家伙不听话，威胁恐吓有用吗?

相信很多父母都曾说过威胁孩子的话，威胁孩子这一招看着很好用，孩子立马能乖乖听父母的话，但其实这会让孩子失去安全感，对孩子造成心理伤害。

与其如此，不如换一种方法，给孩子设定明确的目标，让孩子自己有选择权：

1.提前设定合理的后果

父母约束孩子，是因为孩子没有达到父母的要求或者父母提早预测了一些行为。如果父母提前和孩子制定规则，商量好解决问题的办法，孩子也就会遵守约定，父母不必独裁许多事情，而是给孩子商量选择的机会，保护孩子的自尊。当孩子自己没有完成自己设定的计划时候，大多也会承认自己的错误，甘愿受批评。

2.控制情绪

孩子比较小自制力较差，许多事情没有办法达到父母的预期。遇到这种情况，先不要立马发火，情绪尽量保持平静，询问理由，看孩子有没有遇到困难无法解决导致完不成目标。父母情绪也会影响到孩子，让孩子失去安全感。即使父母生气，也应该控制好度，不可盲目打骂孩子。情绪稳定才能让孩子与家长多多沟通，解决问题。

3.坚守底线

在提前制定的计划中，孩子没有达到目标的话，父母可以替换一个轻松一点的目标，但是必须要完成所制定的计划。让孩子知道父母的底线，既不会刻意为难孩子，也不会过分宠爱，必须完成事先约定好的事情。虽然孩子的自制力较差，但是通过一次又一次的训练，就可以提升孩子的自制力，同时也培养孩子坚持的好习惯，做任何事情不可半途而废。

武志红的一段话值得反思，“想体验做皇帝的感觉，生孩子就好了。你想打就打，想骂就骂，想剥削就剥削。反正你怎么样到最后都可以说，父母这么做是为了你好。”

在生活中，父母的威胁往往没有实现，也无可奈何解决不了问题，最终只能说孩子不好管教。其实这都是父母没有掌握好方法，没有给孩子制定合理的计划。更多时候，这种威胁会让孩子反感父母，并且觉得父母不够爱他们，产生逆反心理。

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