培养孩子社交技能，从这几方面入手

每个人都是社会的一员，需要与他人相处，因此需要基本必备的社交能力。家长应该从小引导和培养孩子学会基本的社交能力，让孩子更好地融入这个社会：

营造和谐的家庭环境

一个和谐的家庭是孩子学习社交能力最好的环境，父母是孩子们的老师，孩子无时无刻不在模仿父母，因此，父母之间的关系，家庭之间的氛围显得尤其重要。童年是一个非常重要的时期，这个时期将会影响孩子的一生，父母的言行举动都将影响着孩子。因此父母需要以身作则和树立良好的榜样。在这个时期，可以培养孩子做家务的能力，让孩子参与其中，体谅父母，尊重和爱护父母，提高他们的家庭责任感。

培养孩子语言社交能力

语言是一门艺术，交流是最基本的事情。在日常生活中在日常生活中，家长就要有意识地进行锻炼，与孩子多多交流，多多沟通，让孩子多表达自己。

学会尊重他人

父母要教育孩子，学会尊重别人，从而也会获得别人的尊重。在平时生活中，需要让孩子知礼仪，懂廉耻。还需要让孩子懂得与他人分享，这样能够获得更多的朋友。

让孩子学会赞美

在人与人交往过程中，每个人都有优点，也喜欢他人的赞美，孩子尤为明显。在生活中，父母也要学会积极发现，赞美孩子的进步，也让孩子学会赞美别人。

让孩子学会合作

人类之间需要互相合作，小朋友也不例外。父母可以引导孩子和其他小朋友玩一些合作性的游戏，让孩子学会与小伙伴交流、互动。在游戏中体会到合作的重要性，从而真正学会合作。

创造更多的机会帮助其社交

父母可以带孩子去公共场合如公园、小区广场玩耍，也可以去旅游认识不同的人。通过父母和他人的交流，孩子也会学习到，这里包含了语言，肢体语言，行为等的学习，还有价值观的学习。如果孩子能够亲自参与社交，会让孩子体会到交朋友的快乐，就会达到有效提高孩子社交能力的目的。

社会是人与人组成的，每个人都需要和他人交往，让孩子学会社交能力，会有利于孩子更好的成长，在今后的生活中也能交到更多的朋友。

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