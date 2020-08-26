碰到这几类家长，老师真心不待见，有你吗？

再过不久就要开学了，有很多宝宝即将入园，作为孩子家长，你也要开启人生的新挑战，而其中一项便是经营好和老师之间的关系。

今天，育儿网小编就来给大家剧透一下，几类让老师很心累的家长，大家可要避雷哦~

“宝宝受伤了，你说该怎么处理”

不管孩子受多轻的伤，都是幼儿园的教学事故，老师有无法推卸的责任，这一点所有老师都十分清楚。既然宝宝受伤的事情已经发生，大家要做的就是积极解决问题而不是制造新的问题。

看到自己宝宝受伤，家长一定很心疼，但如果宝宝伤情不严重，大家不妨冷静下来后好好想一想，自己带娃是不是能保证孩子万无一失呢？孩子们打架往往和性格有很关，并不一定是管教不利造成的，请给对方家长以及老师一点宽容。

如果宝宝受伤比较重，在保证孩子接受正规医疗救护后，可以和园方负责人坐下来协商，提出自己的解决方案。打砸幼儿园、威胁老师等不理智行为不仅会让自己从受害者变成施暴者，还无助于问题的解决。

“我家宝宝不喜欢吃XX”

只要不食物过敏，宝宝这种饮食偏好就不要跟老师说了。幼儿园的饮食都是经过科学配比的，吃饭时间和每个星期的食谱搭配都有统一的标准。再说，幼儿园一个班最少有20个宝宝，多了甚至有50个宝宝，老师不可能记清楚每个宝宝的饮食偏好。

挑食对宝宝健康成长不利，大家可不能这样继续放任下去，让宝宝从小养成良好的饮食习惯，会让他受益终生，请配合老师，让孩子在幼儿园中接触更多更营养的食物。

“我家宝宝最喜欢这个玩具，哭闹时就用这个哄”

有的幼儿园允许家长给宝宝带一个玩具陪伴他睡觉。如果没有得到老师的同意，请不要私下给老师玩具或零食用来哄宝宝。原因有以下三点：

一是，外带的零食和玩具如果因质量问题引发意外，老师无法承担这个责任；

二是，老师带娃经验丰富，知道用什么方法哄宝宝，请信任老师；

三是，宝宝有独特的玩具或零食，其他小朋友有可能会来抢夺，进而引发不必要的矛盾。

“拜托老师多照顾下我家宝宝啊”

就一个班级的人数而言，一个老师平均要照看6-10个宝宝。老师精力有限，除了要照顾宝宝外，还要做好日常教学工作。班里的宝宝都十分可爱，没有道理偏爱其中一两个。遇到这样的家长，老师微笑应对的同时，内心深处多多少少有些不高兴的。

虽说这句话更多的是一种客套和叮嘱，家长经常是无意中说出来的，但建议不妨跟老师说“老师辛苦了，以后孩子就拜托你们了”，这样显得对老师更有信任感。

除了以上四点外，大家还要注意，不要把老师当成保姆。有的家长每天打N多个电话给老师，叮嘱老师给宝宝脱衣、喂水等，这会让老师很反感的。可能在你眼中，孩子还是那个什么都不会做的宝宝，其实，他在幼儿园里进步非常快~

TIPS：跟老师交流，到底要聊啥？

大家在跟老师交流时，不妨问问老师：宝宝有哪些地方可以进一步开发、有哪些不足需要改进和提升、我们做家长的要如何配合老师搞好宝宝的教育工作等等，这才是老师希望跟家长沟通的话题，你学会了吗？

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