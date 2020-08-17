疫情不容忽视！带孩子外出运动要做好这些事

对于新冠肺炎，美国儿科学会（AAP）已经就此事发布了临时指南，以帮助家长权衡孩子体育活动的利益和风险，确保安全防范措施到位，我们一起来看看，以此来做参考。

美国儿童协会对家长的建议

AAP指出，儿童和青少年不仅从身体、而且从心理上受益于运动。这些活动为孩子们提供了与朋友交往的机会，这是发展的关键部分。尽管如此，该组织在7月23日的一份新闻稿中指出，让年轻人重新参与体育运动需要慎重考虑并采取安全防范措施，并提前咨询儿科医生或进行运动检查。

AAP还建议家庭、教练和团队：

1.优先考虑社会距离

教练和家长应该让孩子们专注于非接触性的活动，比如调理和训练，以便孩子们就能保持身体距离。

根据AAP的说法，各参赛队还应“保持练习组的大小一致，不与青少年运动员混合，以帮助限制整个团队的病毒爆发。”他们还应尽量减少前往其他社区和地区的旅行，并将比赛场地保留在当地。

2.戴口罩

AAP说：“当身体距离无法维持时，运动员在非剧烈运动时应该戴口罩。”。

3.保持清洁

负责监督的成年人应鼓励儿童运动员（和父母）经常洗手。他们还应“至少每天或在两次使用之间，至少对场地，球场或运动场上经常接触的表面进行清洁和消毒”。

4.不共享

如果可能，还应尽量限制使用共享设备或公共空间（如更衣室或储物间）。”AAP建议，应避免通风不良的运动场所，如举重室和无法保持距离的狭小空间。孩子们不应该在练习或游戏中分享食物或饮料。

5.需要时待在家里

有任何新冠症状的孩子应该避免参加训练或比赛，任何感染了病毒的人都应该第一时间去看儿科医生。

至于想参加孩子比赛的家长呢？AAP表示，大人应该遵守当地现行的社会距离和使用口罩的规定。不过，该指南确实指出，参加户外活动的风险可能比空间和通风条件较差的室内活动要小。

预防措施会有很大的帮助

虽然专家们最初报告说，儿童和婴儿对新冠不易感，但新的证据表明，已经出现儿童实际上感染了这种新型冠状病毒。今年7月，德克萨斯州一个县的85名婴儿被检测出冠状病毒呈阳性。韩国的一项新研究发现，10至19岁的儿童与成人一样容易传播新冠病毒。

也就是说，当孩子们生病的时候，他们看起来不像成年人那么痛苦。伦敦卫生与热带医学院（London Schoolof health&Tropical Medicine）于2020年6月发表在《自然医学》（Nature Medicine）上的一项研究发现，只有21%的10至19岁的患者出现症状。

但在他们的新闻稿中，AAP承认不一定只有孩子的健康才值得关注，因为他们可能会感染成年教练、官员或家庭成员。

根据该组织的说法，底线是：“遵守安全规程的运动员、家长、教练和官员风险会有所降低，但不能消除。最终，决定权落在父母身上，决定他们是否允许孩子参加体育运动。”

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