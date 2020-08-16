这两种药对早产儿非常有益，快来看看！

极早产儿童出生体重很低，器官发育不全，有残疾的风险，而产前治疗可以有效改善这一情况。目前经过医疗记录的统计分析，可以得知哪些治疗能有效防止严重的神经发育障碍或死亡，比如产前硫酸镁或产前皮质类固醇有助于改善早产儿预后。

硫酸镁和皮质类固醇联合使用效果好

众所周知，产前硫酸镁或产前皮质类固醇有助于减少脑瘫、死亡、呼吸窘迫综合征或坏死性小肠结肠炎等问题，这两种治疗方法都适合于妊娠24-33周的婴儿。尽管这两种药物通常都是在常规护理中使用的，但这两种药物联合应用于极早产儿童，与单独或不使用药物的效果之间差异，尚未进行研究。

现在，由阿拉巴马大学伯明翰医学院儿科助理教授塞缪尔·斯温特（Samuel Straint，M.D.）领导的研究人员报告说，与单独或不接受产前治疗相比，产前同时使用硫酸镁和皮质类固醇治疗，对怀孕22-26周的孩子有更大的益处。

据了解，研究人员对2011-2014年出生的3093名儿童的医疗记录进行了统计分析，其中包括在校正年龄18-26个月时进行全面的神经发育随访。这些孩子的平均出生体重为708g。

同时接触产前皮质类固醇和硫酸镁的儿童有36.3%的严重神经发育障碍或死亡，而仅接触产前皮质类固醇的儿童为44.3%，单独接触硫酸镁的儿童为53%，未经治疗的儿童为48.2%。

同样，与任何一种疗法或不进行治疗相比，接受产前皮质类固醇和硫酸镁治疗的儿童死亡率更低。然而，幸存者中严重神经发育障碍的发生率在不同暴露组之间没有差异。

临床实践的意义重大

这项研究发表在《妇产科》杂志上，斯温特在最近的一个“编辑精选”中讨论了这些发现对临床实践的重要性，他提到：“你可能会说‘如果有数据支持，我们为什么要看这些试验？’在这个队列中，大约75%的婴儿接触过硫酸镁，而将近90%的婴儿接触过产前皮质类固醇。如果有时间接受一种疗法，似乎也有时间同时接受这两种疗法。”

医学博士Waldemar Carlo表示：“这项全国性研究是一项非常重要的研究，针对每种生存能力，对两种最有效的母体药物进行了研究。”

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