孕晚期暴露在空气污染中，娃更易患变应性鼻炎

发表在《Thorax》杂志网络版上的研究发现，出生前后接触空气污染物细颗粒物（PM2.5）与儿童过敏性鼻炎的风险增加有关。研究结果表明，其高风险期可能在妊娠晚期（30周）到婴儿出生后第一年。

PM2.5与儿童患变应性鼻炎有关

变应性鼻炎是指鼻腔黏膜发炎，通常包括打喷嚏、发痒、流鼻涕和/或鼻塞等一种或多种症状。研究人员表示，过敏性鼻炎不会引起严重的健康问题，但它的各种症状都特别严重，会影响患者的日常生活、学习和工作。

有几项研究将PM2.5与过敏性呼吸道疾病联系在一起，但有的研究忽略了任何类似或相关的联系。如果PM2.5与过敏性呼吸道疾病有联系，目前还不清楚暴露的关键时期究竟是什么时候。

为了进一步探讨这些问题，研究人员参考了台湾妇幼保健数据库的数据，其中包括147637名婴儿。这些婴儿在2005年1月1日至2011年12月31日期间在台湾台中市出生，他们出生后就接受健康监测，直至2014年底。

最后的分析包括140911名独生子女，其中三分之一（47276人）患上了变应性鼻炎，平均在他们3岁左右时被确诊。

为了测量PM2.5的暴露量，研究人员结合了卫星时间趋势读数、气象变量和台中市从怀孕到儿童早期的土地利用数据。PM2.5估计值与婴儿的居住地址相匹配，并根据每个婴儿的日平均值每周计算一次。

孕期和出生后前12个月PM2.5周平均水平分别为34.26μg/m3（参考范围4.46-91.13μg/m3）和33.56μg/m3（参考范围4.46-91.13μg/m3）。

与变应性鼻炎相关的影响因素

男孩和那些妈妈有过敏症病史的人，更容易确诊为过敏性鼻炎。其他影响因素包括：早产；生活在一个相对富裕、受过良好教育的家庭；妈妈患有心脏病、高血压或先兆子痫；或妈妈在怀孕期间吸烟等。

从怀孕30周到出生后12个月，PM2.5增加17.98μg/m3与变应性鼻炎显著相关。出生后暴露与变应性鼻炎之间的关联性强于出生前暴露。最高风险发生在出生后46周：过敏性鼻炎与PM2.5暴露之间的相关性在26至76μg/m3之间呈阳性且显著。

PM2.5每增加10μg/m3，诊断为变应性鼻炎的几率就会增加30%，而且在出生后的第一年，这一几率明显增加。

当按性别分层时，男孩似乎比女孩更容易在怀孕期间接触PM2.5。但在婴儿期，女孩更容易受到PM2.5暴露的影响。

原因尚不明确，儿童患变应性鼻炎或有其他解释

这是一项观察性研究，因此，不能确定原因。但研究人员表示，这一发现有几种可能的解释。

其中包括鼻粘膜的发育始于怀孕8周。在怀孕的最后三个月，胎儿鼻子的功能已经发育完全，但只有在出生后才能完全发挥作用。

因此，在妊娠晚期和儿童早期接触PM2.5可能会增加变应性鼻炎的风险，因为这是鼻子和鼻窦发育的关键阶段。

研究人员强调，还需要进一步的研究。但他们得出结论：“我们的发现提供了进一步的证据，证明出生前和出生后暴露于PM2.5与后来的变应性鼻炎有关。高危的时间窗口可能是妊娠晚期和生命的第一年。”

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