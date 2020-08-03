被虐待过的孩子，往往更容易出问题

南澳大利亚大学的研究人员在国际权威期刊《Child Abuse & Neglect》上发表的一项新的研究成果：他们发现，随着儿童保护服务者接触的对象到了青中年中期，因为精神疾病、药物毒性作用和身体伤害等原因住院的概率高达52%。

研究分析了大量数据

这项研究从1986年以来，涵盖608,540名南澳大利亚出生的儿童数据，主要研究了虐待和忽视儿童的影响。这项研究的主要研究员艾曼纽尔·格纳曼尼卡姆博士说：“这项研究强调了虐待和忽视儿童的长期影响，以及从幼年起预防健康问题的重要性。研究表明，该系统正在识别处于危险中的儿童。”

虐待和忽视影响身心健康

研究发现，到16.5岁时，曾经接受过家庭外护理（OOHC）治疗的儿童平均入院7.7次，是从未接触过CPS（儿童保护服务）的儿童平均2.0次的4倍。更可怕的是，这种影响持续到青春期以后：年龄在15-32岁的人，在他们的童年接触过CPS，住院人数是那些没有接触过的人的2到4倍，尤其是被虐待或忽视儿童和已进入OOHC的儿童出现问题的风险是最高的。

格纳曼尼卡姆博士说：“这项研究表明，遭受虐待和忽视的儿童会产生长期的健康和心理健康后果，即使儿童保护系统没有提高他们的患病率，他们也能感受到这些影响。”

心理健康服务是重中之重

作为iCAN（儿童虐待和忽视的影响）项目的首席研究员，莱昂妮·西格尔教授说：这项研究的关键信息是，获得高质量的婴儿、儿童和青少年心理健康服务可以有效干预孩子的身心健康。

西格尔教授说：“住院治疗的差异始于婴儿期，这凸显了防止儿童虐待和保护儿童免受伤害的必要性。在整个生命过程中，改善我们最脆弱儿童的健康和福祉，更好地解决儿童虐待问题并防止相关伤害，不仅在伦理上势在必行，也是为了让受到伤害的孩子可以更早接受治疗。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)