带娃亚历山大？宝妈不妨这么做

压力是生活的正常部分，每个人都经历过。一些压力会很有帮助，提供动力和集中精力去面对挑战和完成任务。但是太多的压力会压倒一切，使得处理日常任务变得困难，尤其是对于妈妈们来说。如果压力太大，可能会生病或者无法照顾孩子，所以宝妈们一定要重视这个问题。

当妈后，容易压力重重

生活中的改变，即使是积极的，也会给你带来压力，尤其是当你认为你无法应对的时候。例如，对许多人来说，生孩子就是一件改变生活、充满压力的事情。

感觉不确定，不能控制环境，有太多的事情要做，没有足够的时间去做，也是压力的主要原因。很容易看出，刚出生的婴儿，或者在公共场合发脾气的孩子，或者正在挑战你脾气极限的青少年，会在你的生活中产生这种压力。还有日常的麻烦——例如，带孩子出门，去上学，按时工作。

注意你的压力迹象

如果你有压力，身体可能会表现出来。在紧张的时刻，心率加快，呼吸加快，肌肉绷紧。有时，这些短期的压力反应实际上可以帮助处理压力情况。但如果你继续以这种速度亢奋前进，身体就会疲惫不堪。你可能会以头痛、睡眠问题、消化系统问题或感觉自己无法应付而告终。

所以注意压力的迹象很重要，比如酗酒、抽烟；发现很难容忍伴侣或孩子；睡眠困难；感觉不舒服-头疼或其不适；早上不想起床；总想着“我永远也摆脱不了这个烂摊子”等。

简单的压力管理技巧

1.积极思考与自言自语

无益的思考使得处理有压力的事情变得更加困难——例如，在压力很大的情况下，你可能会想，“我怎么了?我不能把事情搞定”或“我真失败啊”。

但是你可以把无用的想法转变成现实的、有益的想法和积极的自言自语，这些都是处理压力的好方法。它们能增加积极情绪，从而提高应对压力环境的能力。

2.把注意力集中在最重要的事情上

压力通常意味着你试图做太多，所以试着为你的一天设定现实的目标。也可以避免承担超出能力范围的工作。

制定一个计划，做一些家庭常规，可以帮助确定哪些事情更重要，并把你的压力降低一两个等级。如果你有一些大任务要处理，如果你把它们分成小块，它们可能更容易管理。你也可以考虑向家人或朋友寻求帮助。

3.与他人保持联系

和伴侣或朋友讨论一些事情可以帮助你正确看待事情。如果你觉得很难说出来，可以试着用日记来记录你的想法和感受。

花一些时间与朋友在一起点，即使是见面喝杯奶茶或速溶咖啡也足够了，因为分担担忧能帮助你感觉得到支持，并能更好地应对。

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