小家伙大脑最需要这些营养，你造吗？

作为家长，都会关心宝宝大脑发育情况。但很多家长可能不知道营养不良会影响孩子智力发育，同样家长们可能也不知道促进孩子大脑发育的营养有哪些？那么下面我们就来盘点：

1. 维生素C

维生素C大家都不陌生，它能在脑内神经递质合成过程中发挥作用，起到安神益智、缓解抑郁情绪的作用。大枣、猕猴桃、草莓、番石榴、柑橘类等富含维生素C，都是不错的选择。

2. 维生素B1

维生素B1可以将人体内的葡萄糖转化为能量，有健脑醒神的作用。缺乏维生素B1可能致孩子身体易疲倦，甚至神经紧张、焦虑，注意力难以集中。大家平时可以让孩子吃一些猪肉、糙米、杏仁等维生素B1比较丰富的食物。

3. 维生素B6

这是一种可以振奋精神的维生素。当人体感觉亚历山大的时候会消耗维生素B6进行缓解。如果人体缺乏维生素B6，可致“幸福物质”5—羟色胺的分泌减少，让孩子容易抑郁。大家可以让孩子通过食用鱼类、螃蟹、香蕉、扁豆、菠菜、西兰花、卷心菜等来补充维生素B6。其中，特别推荐鱼类，其富含蛋白质、不饱和脂肪酸、铁、维生素B6等脑部发育所必需的营养素。

4. 泛酸(维生素B5)

这一维生素可以提高儿童的记忆力。核桃仁、花生、酵母、豆腐、韭菜、西蓝花等食物富含泛酸，如果搭配含有卵磷脂的大豆、蛋黄效果更佳。

5. 必需脂肪酸

咱们大脑的神经细胞有上千亿个，充足的必需脂肪酸可以提升大脑的工作效率，若必需脂肪酸不足，大脑则会变得迟钝。沙丁鱼等深海鱼，葵花籽油、玉米油等食用油都富含必需脂肪酸。这里说一下富含DHA这一健脑营养成分的深海鱼。孩子每周宜食用2-3次，可以增强体质，提高学习效率。

6. 钙

钙不仅可以帮助孩子强健骨骼，还能放松脑部神经，消除紧张情绪，帮助孩子健脑。孩子可以通过食用鱼贝类、海藻类、乳制品等食物来补钙。值得一提的是芝麻酱，每100g芝麻酱中含有612mg钙，钙含量远远高于豆腐、牛奶等常见食物，可以让孩子适当吃一些芝麻酱。

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