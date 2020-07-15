早上给娃喝豆浆，这几件事不要做，特别是不能空腹喝

豆浆营养价值高，美味可口，很多妈妈会让孩子早上喝一杯补充营养和能量。但如果饮用方式不正确，健康美味的豆浆反而会对孩子的身体造成危害，就比如空腹喝！接下来，我们就一起来看看给孩子喝豆浆时，不能做的那些事：

1.不完全煮开

不少妈妈喜欢买生豆浆回家自己煮，加热时看到有泡沫不断冒出就以为是煮开了。其实，这是豆浆中有机物质受热膨胀形成气泡，气泡向上冒出的现象，并不是煮开了，此时豆浆没有完全煮熟。

还未煮熟的豆浆对大人小孩都是有害的，因为生豆浆中含有胰蛋白酶抑制物、皂素等有害物质，没有煮熟就喝，会导致腹泻、呕吐、恶心等中毒现象。豆浆不仅需要完全煮沸，而且煮豆浆时不能盖着锅盖。只有敞开煮，才能让豆浆中的有害物质伴随着水蒸气一起散发掉。

如果孩子喝豆浆后出现呼吸不畅、头疼等症状，要及时送他去医院就诊，千万不能耽误，以免造成生命危险。

2.忘记补锌

豆类中含有皂角素、抑制剂、外援凝集素等对人体有害物质，因此一定要将它完全煮熟，此外还要记得经常给他补锌。

3.空腹喝豆浆

不要让孩子空腹喝豆浆，因为豆浆中的蛋白质大部分会在人体中转化为热量被消耗掉，不能起到补充营养的作用。孩子喝豆浆时最好搭配馒头、糕点、面包等淀粉类食物，让豆浆中的蛋白质在淀粉作用下，和胃液发生充分酶解，让豆浆中的营养最大化地被身体吸收。

4.放鸡蛋

很多妈妈喜欢在豆浆中打鸡蛋，以为这样做营养价值更高，其实这种做法是不对的。鸡蛋中的粘性蛋白（鸡蛋清）会和豆浆中的胰蛋白酶结合发生化学反应，生成不易被人体吸收的物质，使豆浆和鸡蛋失去原有的营养价值。

5.用保温瓶放豆浆

将豆浆放在保温瓶内保存，会让瓶内细菌在温度适宜的环境中大量繁殖，三四个小时就会发生变质！

6.加红糖

确实，豆浆里加点红糖会变得更好喝，小孩子也会很喜欢，但红糖中含有乳酸、醋酸等大量有机酸，这些有机酸会与豆浆中的钙和蛋白质发生化学反应，生成醋酸钙、乳酸钙、变性物等，不但让豆浆的营养价值大大降低，还妨碍了人体吸收豆浆中的营养素。

7.和红霉素等抗生素一起服用

有的家长会用豆浆送服药物，这也是不可取的。豆浆和抗生素相遇会发生拮抗化学反应，服用抗生素和喝豆浆，最好间隔60分钟以上。

Tips：三类人要少喝豆浆

1.有痛风的人

豆浆在制作的过程中，嘌呤含量飙升，而嘌呤会加重痛风患者的病情，所以说有痛风的人要少喝豆浆。注意不是完全忌口豆浆，想要控制嘌呤，注意大鱼大肉等荤腥的进食量更有效。

2.肠胃不好的人

豆浆是寒性食物，所以如果肠胃不好，那么最好少喝豆浆，以免加重病情。除此以外，豆浆在酶的作用下会产生大量气体，所以经常胃胀、腹泻的人最好也不要喝豆浆。

3.有肾结石的人

豆类都含有草酸盐，这种物质会与钙结合变成草酸钙，从而加重结石问题。

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