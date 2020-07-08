帮助孩子长高的运动，比吃钙片有用！

适量的运动不仅能加快生长激素分泌，刺激骨骼和骺板，增强韧带、骨骼和肌肉，还能舒缓压力，让孩子变得更自信。因此，想要孩子长高高，比起吃钙片，还不如做运动来得有效果，那么哪些运动能帮孩子长高呢？我们一起来pick：

♥ 哪些运动可以帮孩子长高？

其实，所有运动都能帮助长个，因为绝大多数运动都能促进骨骼和肌肉发育，刺激骺板促进成长，因此，只要每天坚持做运动，都可以帮助孩子长高。

如果要一定要选出有代表性的运动项目，育儿网小编给大家推荐这几款：

❉ 球类运动

男宝可以练练篮球，女宝可以以练练排球，这些球类运动会让小朋友们做跳跃、劈腿等动作，以此来拉伸韧带，锻炼肌肉，促进长个。不过，在做这类运动之前建议一定要提前给孩子做好热身运动哦~

❉ 游泳

天热了，就可以带孩子去游泳了。游泳会让小朋友在水中做伸展运动，有效拉伸韧带，促进骨骼和关节的生长。孩子在六岁以后就可以学游泳了，如果想进一步促进长个的话，建议练习蛙泳，更有效果。

❉ 慢跑

跑步也能帮助孩子长个哦，小朋友每天跑十分钟，就能帮助新陈代谢，促进骨骼发育。另外，配合些放松训练和柔韧训练效果会更好。

最后，提醒各位爸妈，虽说运动能帮助孩子长个，但是绝对不能过量，一定要适可而止~

♥ 孩子常做运动有哪些好处？

除了能长高，孩子常做运动还有以下这些好处：

1.保持正常体重

事实证明，很多肥胖儿童在日常生活中运动量过少。

要知道，肥胖儿童患高血压、糖尿病、心脏病等疾病的风险更高。所以，维持能量摄入和消耗的平衡并保持正常体重，对孩子的的健康十分重要。想要做到以上两点，就要给孩子提供营养均衡的饮食，并且还要鼓励孩子经常运动消耗，多余能量。

2.让孩子身心愉悦

这是因为做运动时，体内会分泌内啡肽，这种化学物质会让人产生非常兴奋的感觉。而做不同运动会产生不一样的效果，具体如下：

（1）增强力量的运动：跳、投等。

（2）提升身体柔韧性的运动：按压、体操等。

（3）增强耐力的运动：跳绳、长跑、游泳等。

（4）提高速度的运动：跑步、骑儿童车等。

（5）提高灵敏协调能力的运动：拍球、打秋千、跳舞等。

3.增强机体功能

（1）增强柔韧性：柔韧性越好的人在进行剧烈运动时，很少会发生关节扭伤或肌肉拉伤的意外。而生很多休闲运动都能提升孩子的柔韧性，比如跳舞、武术等等。

（2）让肌肉更强健：强健的肌肉能更好地保护关节，孩子也就不容易受伤。

（3）让心脏更强壮：建议带孩子进行有氧运动，有氧运动可以使心脏持续加速跳动数分钟，进行有氧运动时，心脏将氧气输送到肌肉中，长此以往心脏就会越来越强壮，人也不容易疲劳。

♥ 孩子运动时的注意事项

孩子做运动时，大家要牢记以下注意事项：

（1）为孩子制定合适的运动计划，不要违反孩子的生长规律。制定运动计划前，最好问一问医生。

（2）发现孩子在运动中出现头晕、眩晕、疼痛或非常疲劳等症状时，大家要让他立即停止运动。

（3）购买防护用品保护孩子安全，比如，轮滑需要佩戴护膝和护肘、骑儿童车要佩戴头盔等。

（4）想要避免孩子运动时受伤，最好的办法就是运动前做热身运动。正式运动前，要先让孩子做一做伸展四肢的拉伸动作，提升身体柔韧性，避免发生肌肉拉伤。

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