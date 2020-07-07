带娃出门，在这些地方务必要抱起来！

两岁以上的宝宝对危险还没有清晰认知，即使到了四五岁，也不是很清楚，因为在这个时期孩子更爱探索，反而比不会走的婴儿更容易接触危险。因此带娃出门，一定要避免“视野盲区”造成的伤害。在以下这些地方，请务必把他抱起来！

1.飞机舷梯

上下飞机舷梯时，建议抱着宝宝快速通过，这样既不会妨碍他人，又能避免上下飞机的旅客撞伤宝宝。要知道，舷梯离地面有一定距离或者路面复杂，而且上下飞机人多嘈杂，宝宝自己走舷梯很容易发生意外。

2.动物园

一到周末节假日，动物园里就挤满了人，很多都是爸爸妈妈都会带着孩子来看动物。如果让宝宝自己走，就很容易会走失。等大人发现时，周围都是衣着差不多的孩子扎堆观赏动物，难以快速找到自家孩子。因此，抱着宝宝逛动物园，既不会让他走丢，还能让他视野更开阔，更好地观赏动物。如果嫌累的话，也可以用婴儿车。

3.超市餐厅

带孩子去餐厅超市吃，可以让他接触不同的人、环境和各种商品，迈出接触社会的第一步。但餐厅超市人来人往，容易发生各种意外，大家最好将宝宝放在餐椅里或者抱在手里，以免发生意外。

如果宝宝饭前饭后想要活动活动，爸爸妈妈要轮流照看他或者将他抱起来走一走看一看，以免被服务员撞到或者被超市里陈列的商品砸伤。

4.自动门

一些商场、超市装有自动门，只要有人经过就会开门。有的宝宝活泼好动，对新鲜事物充满好奇心，喜欢频繁进出自动门取乐。自动门的感应器通常高于1米，身型矮小的的宝宝通过安全门时有可能无法被感应到，容易导致手脚被夹伤或摔倒。

另外，还有一些场所的大门是那种可以旋转的安全门，宝宝们也很喜欢在里面转来转去，也非常危险，遇到这些门还是将他抱起来快速通过为好。

5.公共电梯

宝宝年纪小个子矮，如果让他自己跟着大人一起乘电梯，万一人多拥挤，后面上电梯的人看不到个子矮小的宝宝，就有可能将他撞伤。因此，乘电梯时大家最好将他抱起来。

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