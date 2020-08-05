小家伙贪吃，会让大脑受不了！小心变笨

生活中，有的小孩子就是个十足的小吃货，整天不停嘴，很多父母都会满足他。但是，你知道吗？孩子贪吃，大脑可受不了，会直接影响孩子的智力发育，赶紧来了解一下到底怎么回事。

吃的太多会拉低大脑血流量

人在吃完食物后，需通过胃液分泌和肠道蠕动来消化吸收，如果一次吃得太多或不停地吃，消化道血管一直处于工作状态，会将体内大量血液包括流向大脑的血液调集过来。而血液供应充足是大脑健康发育的前提条件，如果大脑经常缺血，智力发育必定受到影响。

美国儿科专家研究发现，孩子过量进食会导致腹胀、消化和吸收不良，长此以往，还会让他注意力分散，对外界事物反应迟缓，容易变得暴躁易怒。

过量进食会导致“肥胖脑”

孩子刚出生时，脂肪组织只占体重的16%，孩子4-6岁时，脂肪组织大概是体重的20%。

一般来说，脂肪组织的增长量不会多，如果吃得太多，特别是吃了大量的高营养食物，摄入的热量远超平常消耗量，就会使得热能变成脂肪集聚在体内。

研究表明，人的智商水平和大脑勾回皱褶的多少直接相关。大脑勾、回轮廓越明显，皱褶数量越多，人也就越聪明。而“肥胖脑”会使勾回紧密地靠在一起，皱褶消失，导致大脑皮层变得光滑，神经网络发育变差，也就会降低智力发育水平。

常吃这些食物，会影响孩子大脑发育

现在生活水平提高了，孩子们得都很不错，但有关专家的调查结果表明，孩子常吃以下这些食物，会影响大脑发育。

1.含味精、糖精较多的食物

孩子摄入过量糖和味精会损伤大脑、肝脏细胞组织，甚至有可能会引起膀胱癌。WHO建议，成人每天的味精摄入量不应超过4克，孕妇和不满一岁的孩子不要吃味精。要知道，不满一岁婴儿吃味精有可能导致脑细胞坏死。孕妇在孕晚期摄入过量味精容易导致胎儿缺锌，影响其出生后的精神和体格发育，对智力发育非常不利。

2.含铝食物

WHO建议，人体每天摄入的铝元素应低于60毫克。如果孩子一天吃50-100克油条，铝元素的摄入量就会超标，导致思维能力迟缓、记忆力降低。因此，不要给孩子吃油条，也不要铝制水壶烧水或者用铝锅炒菜。

3.过咸食物

人体对食盐的需求很低，孩子每天摄入不应超过4克食盐。如果孩子喜欢吃过咸的食物，除了会引发动脉硬化、高血压等病症外，还可能会造成动脉血管损伤，影响大脑血供。脑细胞长期缺血，会导致智力下降反应迟钝。记忆力变差，甚至过早老化。

4.含铅食物

铅元素会造成脑细胞损伤，孩子平常总吃爆米花、皮蛋等含铅量过高的食物会导致智力落后。另外，酒液中的铅会通过胎盘进入胎宝宝大脑中，影响智力发育，准妈妈必须要远离酒。

5.含过氧脂质食物

过氧脂质不利于人体健康，常吃含过氧脂质的食物会使这种物质集聚在体内，有可能造成体内某些代谢酶系统损伤，导致大脑痴呆或早衰。

鱼干、腌肉、熏鱼、烧鹅、烧鸭等食物中含有较多的过氧脂质，不要让孩子多吃。

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