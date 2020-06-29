盘点适合孩子的解暑饮料，医生听了都点头

炎炎夏日，爸爸妈妈可以一边听着周杰伦的歌，一边惬意地来一杯mojito解解暑，但素，小朋友们呢？他们可以喝解暑饮料吗？

当然可以啦，小朋友们也有适合他们的解暑饮料。不着急，且听小编慢慢说~

普通饮料不能喝，含糖量太高！

这里需要特别说明一下，市面上的解暑饮料基本是不适合小孩子的，因为真的真的太甜了，含糖量太多了！



一瓶饮料的含糖量究竟有多少？有人做了这样一个试验——取等量的不同种类饮料，分别放在锅中加热至糖浆状，制成棒棒糖进行对比：

橙汁和奶茶能熬出1根棒棒糖；

可乐和冰红茶可以熬出3根棒棒糖；

冰糖雪梨能熬出4根棒棒糖。

敲黑板，这里的棒棒糖每根重15克哦~而每人每天的糖分摄入量不能超过25克！

适合孩子的解暑饮料，一一盘点

其实，说起来，最适合孩子的饮料当然是白开水了，不过想让小孩子乖乖喝凉白开，难度真不小~不如，自己给宝宝做一些解暑饮料，好喝又健康！

1.哈密瓜汁

主要食材：

去皮后的哈密瓜1/6个，适量的水。

做法：

（1）用汤匙挖出哈密瓜果肉。

（2）把哈密瓜果肉放入搅拌机搅拌。

（3）将搅拌好的哈密瓜汁取出，用过滤网过滤出果汁，即可让宝宝饮用。

2.菠萝葡萄蜜茶

主要食材：

葡萄25克，菠萝60克，蜂蜜1汤匙。

做法：

（1） 将菠萝去皮后切成小块，葡萄去皮去籽。

（2）把菠萝块和葡萄放入杯中，倒入开水泡5分钟出味。

（3）等饮料变温后，加入蜂蜜进行调味。

3.西瓜汁

主要食材：

西瓜30克。

做法：

（1）将西瓜切开，去皮去籽后，取30克西瓜备用。

（2）把西瓜放入搅拌机中榨汁并进行过滤。

（3）取出榨好的西瓜汁，加入等比例的温开水进行稀释，就可以让宝宝喝了。

4.冰爽蜜桃茶

主要食材：

白开水1杯，柠檬半个，水蜜桃3个，冲好的红茶1杯，砂糖1茶匙。

做法：

（1）将水蜜桃洗净后，去皮切成小块。把切好的水蜜桃块倒入锅中，加入清水和砂糖煮开。一边熬煮一边搅拌，直至水蜜桃出味为止。

（2）关火后盖上锅盖闷25分钟左右，然后滴几滴柠檬汁进去。

（3）桃子汤水放凉后，用筛子进行过滤，取过滤后的汁水倒入壶中或杯中。

（4）将红茶汤倒入壶中或杯中，搅拌均匀即可让宝宝饮用。

夏季给宝宝解暑，吃什么比较好？

△ 请粥来帮忙

稀粥口感软糯，爽口解渴，富含营养，很容易赢得宝宝们的喜爱。麻麻可以在粥中加入新鲜蔬菜、虾仁、鸡肉等，挑食的宝宝也爱吃。推荐几款不错的粥品，比如白粥、百合粥、绿豆汤、西瓜皮粥等。

△ 蔬果天天吃

夏季，不少蔬果纷纷上市，麻麻可以根据宝宝体质让宝宝适当多吃一些。一般来说，我们把水果分为凉性、热性。若宝宝为热性体质，易上火，除了日常要多喝水外，要可以吃一些利尿、解暑的瓜果，比如西瓜。若宝宝为虚寒体质，此时节可以适当多吃一些热性水果来调节，比如椰子、榴莲、荔枝、映泰、柑橘等。需要注意的是，若宝宝身体不适未病愈，不宜吃吃热性水果。

△ 深色蔬菜防上火

蔬菜富含各种维生素，是不错的消暑食物。若是宝宝不喜欢烧熟的蔬菜，那么可以试试选一些可生吃的食材，比如黄瓜、白菜、胡萝卜、甜椒等。麻麻可以将上述食材进行凉拌，定能让宝宝胃口大开。

另外，宝宝适当多吃一些深色蔬菜可防上火，比如甜瓜、丝瓜、冬瓜、苦瓜等。若宝宝上火了，也可以让他喝一些中药茶饮，比如金银花茶等。日常注意饮食清淡，暂时不宜让宝宝吃油炸、油腻、辛辣等食物。

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