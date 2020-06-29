孩子意外食物中毒怎么办？教你正确处理方法

轻微的食物中毒并不少见，美国疾病控制与预防中心估计，每6个美国人中就有1个会患上某种类型的食物中毒。如果孩子遇上食物中毒，该如何紧急救治呢？

1.让胃休息一下

在经历了食物中毒症状后，比如呕吐、腹泻、胃不舒服，建议让胃休息一下，这意味着要在几个小时内避免进食。

2.保持水分

摄入液体可以帮助身体抵抗食物中毒，而呕吐和腹泻会导致脱水，所以可以尝试给宝宝少量补水，比如电解质补充液、蔬菜汤等等。

3.吃一些清淡食物

当你觉得症状轻微的时候，可以让孩子吃一些对胃肠道温和的食物，推荐清淡、低脂肪、低纤维的食物。脂肪对胃来说更难消化，避免吃高脂肪的食物，以免进一步扰乱身体。对胃温和的食物包括：香蕉、麦片、蛋清、蜂蜜（1岁后可食用）、燕麦片、花生酱、普通的土豆，包括土豆泥、大米、烤面包、苹果酱等。

4.试试自然疗法

可以试着喝一下姜汁茶，因为姜可以舒缓胃部。当孩子恢复健康后，可以补充一些天然酸奶或益生菌，以帮助肠道恢复健康菌群，使消化系统和免疫系统回到正轨。

5.其他技巧

呕吐时排出的胃酸会损害牙齿的珐琅质，呕吐后刷牙会进一步腐蚀牙釉质。相反，用混合的水和小苏打来漱口，有助于去除不健康的细菌。此外还应该确保孩子有足够的休息时间。

tips：避免这些食物和饮料

避免那些导致生病的食物，例如：咖啡因(汽水、能量饮料或咖啡)、辛辣的食物、高纤维食物、乳制品、高脂肪食物、油炸食品、果汁。

需要提醒的是，当中毒症状严重的时候，需要第一时间去医院，切莫不可自己在家处理！

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