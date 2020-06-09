孩子不够聪明？或许是吃的出了问题

爸爸妈妈都希望孩子吃得好睡得香，身体棒棒，活泼可爱。为了让孩子更加聪明过人，有的妈妈在饮食上下了很大的功夫，但大家要注意的是，有些食物会影响孩子的智力发育甚至会变笨，赶紧来了解一下吧。

妨碍孩子智力发育的食物

孩子常吃以下这些食物，有可能会影响智力发育：

1.含铅食物

如果长期食用含铅食物，即使是低剂量也会造成神经系统严重损伤，降低智力水平，引发学习障碍。这种情况常见于某些水或土壤被严重铅污染的地区，人们会以铅超标的水或食物作为饮食来源。

2.含汞食物

食物中的汞以甲基汞对人体危害最大。甲基汞可以通过血液屏障进入脑部，造成大脑损伤。如果孩子常吃被汞污染的鱼虾海鲜，就会影响到智力发育。

3.含铝食物

正在生长发育期的孩子如果长期大量吃含铝量超标的食物，有可能会妨碍神经发育，造成智力发育障碍。

小孩子平常爱吃的焙烤食品、虾味片有可能使用硫酸铝或酸铝钾作为膨松剂或稳定剂；色彩缤纷的各种糖果有可能使用含铝色作为色素，以上这些食品都应让孩子少吃或不吃。

4.高盐食物

盐中的钠离子会造成血管上皮细胞损伤，影响脑部血液供给，进而导致大脑细胞缺氧。孩子长期吃高盐食物，不利于大脑的正常发育。

中国居民膳食指南建议，6-12个月宝宝吃无盐辅食；1-3岁幼儿的饮食要单独烹饪，坚持清淡饮食，不要过咸。

大家在给孩子制作辅食时，除了盐，还应少放含钠的其他调味料，比如鸡精、味精、耗油、酱油等。

5.高糖高脂食物

一项长期跟踪研究发现，孩子三岁前后的饮食和他今后的智力水平有直接关系。孩子摄入过多糖分和脂肪，有可能会他以后的智力水平产生不利影响。所以，婴幼儿的饮食应以清淡为主，尽量少吃糖。

6.反式脂肪酸含量高的食物

反式脂肪酸会影响必需脂肪酸的代谢，妨碍长链多不饱和脂肪酸的合成，不利于中枢神经的正常发育。

大家在购买食物时一定要查看配料表，如果配料表中含有植物奶油、麦淇淋、奶精、氢化植物油、起酥油等，说明这种食物可能含有反式脂肪酸，应让孩子少吃或不吃。

另外，烹饪时不要等油冒烟再放入食材或进行油炸，以免生成反式脂肪酸。

要让孩子聪明伶俐，这些食物要多吃

那么哪些食物可以让宝宝更聪明呢？快来给自家宝贝马克一下！

1.豆类

豆类中含有丰富的蛋白质、纤维、各种矿物质和维生素营养元素。特别是黄豆，在豆类中营养价值很高，除了含有丰富的优质蛋白以外，还含有较多的软磷脂，这是促进神经系统发育和增强记忆力的重要物质。但黄豆不可多吃，容易引起胀气。豆腐、豆干等食品比较适合给孩子食用。

2.牛奶

牛奶含有丰富的蛋白质，大脑发育所必需的氨基酸，以及对神经系统发育起重要作用的维生素B1等营养元素。同时，牛奶中的钙是脑代谢的重要物质，也是人体最易吸收的钙质。

3.鸡蛋

鸡蛋是孩子们常吃的食物，营养很丰富，除了优质蛋白，还含有组氨酸、卵磷脂和脑磷脂等对大脑和神经系统的发育都非常重要的营养物质。其中，蛋黄中富含的胆碱还能提高记忆力。

4.菠菜

据美国芝加哥某大学一项研究发现，菠菜中含有丰富的维生素A、C、B1和B2，能给脑细胞代谢提供非常棒的能量，另外其所含的叶绿素也具有健脑益智的作用。

5.鱼类

鱼肉是低脂肪高营养的食物，所含的脂肪大多是不饱和脂肪酸，能够刺激大脑细胞的活跃性。同时，鱼肉还含有丰富的“脑黄金”DHA，这一宝宝大脑发育中不可或缺的营养元素。但要记住，腌制或熏制的鱼类食品要少吃，对身体无益。

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