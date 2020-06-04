上幼儿园被欺负不敢还手，这样的孩子该怎么教？

当孩子3岁左右的时候，就要上幼儿园了，并且开始逐渐接触集体社中。而人与人相处，无论脾气如何好，都会有一些摩擦，这一种必然会有被欺负的一方。有研究表明，在幼儿园中，孩子被欺负概率高达12%左右，是非常常见的事情。

幼儿园里的孩子的思想比较单纯，他们之前的“欺负与被欺负”大多是我打他一下，他打我一下，上升不到校园霸凌。但是让家长们担心的是，不少孩子在受到“欺负”的时候，不知道还手，如果长期都是这种状态，那么孩子很可能对幼儿园产生抵触情绪，严重的还可能让性格变得内向，越来越自卑。

而当得知孩子被欺负不敢还手的时候，家长往往都是恨铁不成钢：“你就不能打回去吗？他碰你了，你就碰回去啊~”而孩子大多是沉默不语，这下家长更是又生气又心疼。当出现这类情况的时候，去改变别人家的孩子很困难，所以就要先从自己孩子身上找原因。

为什么他总是被“欺负”？

孩子之所以被欺负，往往是因为他有“好欺负”的气质，这包括外形和性格。外形方面，只要有与众不同的地方，都可能成为被疏远、欺负的对象，比如高、矮、胖、瘦、穷，甚至是太有钱等等。而性格方面，包括内向、自卑、不太善于交流等等。所以针对这些原因，我们可以帮助孩子做些改变：

1.改变外形

之前看过一个公益广告，是联合国儿童基金会的一个试验，他们测试了同一个孩子如果以漂亮和脏破的形象独自出现在大街上，路人是否会关注这个疑似迷路的孩子。刚开始基金会让小女孩穿上了质感很好的裙子和小大衣，一个人静静的站在哪里，结果没多久就有很多路人对她表现出善意，询问她是不是走丢了。

而当小女孩换了一身邋遢的、衣衫褴褛的形象，还是在同样的地方，依然有那么多人，但是随着人来人往，完全没有人来搭讪，小女孩就像是被遗忘的角落，暗淡又不知所措……

成年人都看种外在形象，何况是孩子呢？所以每天早晨出门的时候，不妨认真打扮孩子，让他们得体一些，优雅一些，这样孩子即便是高、矮、胖、瘦，也会逐渐被身边的小伙伴所接受。

2.培养自信

同样的事情，有自信的孩子往往比缺乏自信的孩子做的好。这是因为当孩子拥有了自信，他们就不会畏畏缩缩，敢于去行动。而在人与人的相处中，自信也会让孩子变得有威慑力，不容易成为被欺凌的目标。

所以在生活中，我们的爸爸妈妈们要想办法提升孩子的自信心，比如多给与鼓励，少去打压，这样孩子就能从爸爸妈妈这里获取巨大的力量，从而化成内驱力，相信自己可以做得到。

爸爸妈也要多向孩子表达信任和爱意，这样孩子会拥有安全感，不会成为“胆小鬼”。除此以外，还可以选择一些有关自信心的绘本，每天晚上和孩子读一读，这可以提升孩子自信心，让他们学会保护自己。

3.学会说不

之前看过一个幼儿园观察节目《孩子的秘密生活》，有过这样一段：有个小女孩被老师任命为班长，对此几个孩子很是不满，甚至有3个小孩合起来“围攻”小女孩：“你就是个小女孩，凭什么能当班长？”而这个小女孩比较怯弱，不敢还嘴只是默默地流泪。

这个时候有个小男孩站了出来，他非常硬气的对那三个孩子说：“行了！够了！都听班长的！”结果那三个小男孩立马回到了座位上。这也不难看出，小孩子其实都有些欺弱怕硬，你若硬气就有威慑力，也越不容易被欺负。

所以在生活中，爸爸妈妈得知自己孩子被欺负了，就可以提醒他们要义正言辞的和对方说不，并且及时给予警告“你们再这样，我就生气了~”这种方法不仅很有效，还比“打回去”的难度更小，孩子更容易接受并付诸行动。

4.及时反击

如果碰上了“愣头青”，言语呵斥没有效果，那么我们就要想办法让孩子及时反击。可能有家长会说：“我平常也总是让孩子打回去，但是我家孩子比较胆小，我喊他打回去他都不敢啊！而且我也担心孩子真的养成用武力解决问题的习惯。”

针对这种情况，建议家长们教会孩子防御而不是进攻。平常爸爸妈妈们可以带孩子玩一些“肢体碰撞”的游戏，尤其是爸爸们，可以陪孩子玩一些力量型的游戏，比如我推你一下你就推我一下；亦或者带孩子学一些拳道，拳击等。久而久之，孩子就开启了自己的防御机关，再被欺负的时候，也会立马反击回去。

知乎上看过一句话：世界各国，五常美中俄英法，他们对其他国家说“你让我不爽了，但我不随便动手。”这是一种给人高姿态的感觉，甚至对方会感恩戴德。如果中非某国说“你让我不爽了，但我不随便动手的。”这就是个笑话了。所以要让孩子自信起来，否则柔弱宝宝在外就会给淘气包练拳。

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