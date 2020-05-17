护肤新宠儿，超滋润的椰子油

椰子油被认为是一种促进健康的油品，从降低低密度脂蛋白、胆固醇的水平，到改善老年痴呆症患者的大脑功能，椰子油与多种健康益处相关。事实上，一些研究甚至发现它对皮肤健康也有好处。

什么是椰子油

椰子油是一种高度饱和的油，传统上是通过从生椰子或干椰子仁中提取油而制成的。在室温下它是固态的，但是加热时它会软化甚至融化，可用于烹饪或直接应用于皮肤和头发。椰子油含有丰富的中链脂肪酸，占总成分的65%。

椰子油中发现的脂肪酸包括：月桂酸49%、肉豆蔻酸18%、辛酸8%、棕榈酸8%、癸酸7%、油酸6%、亚油酸2%、硬脂酸2%。尽管椰子油含有90%的饱和脂肪，但它也含有少量的单一和多不饱和脂肪，一汤匙含有约12克饱和脂肪和1克不饱和脂肪。

椰子油的作用

1.椰子油可以杀死有害微生物

椰子油中50%的脂肪酸是月桂酸，它可以对抗有害微生物。这对皮肤健康尤其重要，因为许多类型的皮肤感染，包括痤疮、蜂窝织炎、毛囊炎和脚癣，都是由细菌或真菌引起的，将椰子油涂在皮肤上可以防止这些微生物的生长。

2.椰子油可以减少炎症

慢性炎症是许多不同类型皮肤疾病的主要组成部分，包括牛皮癣、接触性皮炎和湿疹。有趣的是，椰子油已经被证明具有抗炎作用。

3.椰子油可以帮助治疗粉刺

尽管一些人认为椰子油堵塞毛孔，但大量研究表明，它实际上可能有助于治疗痤疮。痤疮是一种炎症性疾病，而椰子油和它的成分可以帮助减少身体的炎症，所以也可以帮助治疗痤疮。此外，椰子油中中链脂肪酸的抗菌性能也有助于减少痤疮。大量研究表明，在椰子油中含有近一半脂肪酸的月桂酸已经被证明可以杀死与粉刺有关的细菌。

4.椰子油可以滋润干燥的皮肤

除了它对痤疮和炎症的影响外，将椰子油涂在皮肤上也能使皮肤保持水分，防止细菌感染，促进疤痕愈合和保持整体皮肤的完整性。它也被证明有助于治疗湿疹。

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