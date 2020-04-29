带娃累成狗，居然还变胖了，怎么肥四？

话说生完宝宝后，有几个人敢直视自己的“赘肉”的？反正，我的内心是很煎熬的。

我妈会劝我，“没关系，喂奶后就会变瘦”，然鹅，并没有什么卵用？！而且只要稍微控制一下饮食，奶水反而更少了……

闺蜜拍拍我，“放心吧，带娃会让你迅速变瘦！”这个想法很机智啊！于是乎，我带起娃来都变得更热情了呢，白天黑夜那是干的起劲。可惜，累是真的累，但体重却丝毫不降，更可悲的是，还长胖了！我真是&%￥……

最近，我学到了个新名词——“过劳肥”，一切也就都解释通了。

带娃已累瘫，为什么还会变胖？

“过劳肥”通常有以下几种原因：

1.睡眠时间变少

照顾宝宝很辛苦，尤其是晚上，既要喂夜奶又要照顾闹腾的宝宝尽快入睡，这就会导致新妈妈睡眠质量严重下降，长期睡眠不足，就很容易“过劳肥”。

2.饭量增大

新妈妈在哺乳期吃的往往比产前多，如果沉迷于高糖、高油、高盐的食物，就容易发胖。

3.长时间坐着不动

新妈妈回归职场后，常常坐上一整天，工作繁忙时甚至连喝水的时间都没有。长时间坐着不动，运动量减少，导致血液循环不畅，进而出现下肢浮肿、便秘等症状。长此以往，身体就会发胖。

拒绝“过劳肥” 小技巧get

想要消除“过劳肥”也不是不可能，一起来跟我做功课吧，学习以下的小技巧：

1.保持良好心情

心情好，诸事没烦恼~心大一点，胖就胖一点吧，最起码能保证母乳产量，让宝宝获得充分营养，是不是？不要太纠结这个问题，等断奶后再减也不迟哇~

2.提高睡眠质量

日常带娃，即使再忙也要注意保持充足的睡眠时间。宝宝睡觉时，可以跟着一起睡。尤其是晚上，不要自己一个人带，和老公分工，让老公帮忙，自己洗个热水澡，睡个好觉。

3.经常运动锻炼

建议各位要制定科学合理的运动计划，每个星期运动两到三次，每次运动半小时以上。快走、慢跑、瑜伽、普拉提等有氧运动非常适合新妈妈，不妨试试看。

4.注意科学饮食

要管住自己的嘴哦，一日三餐定时定量，千万不要暴饮暴食！另外，家里的老人常常会给新妈妈喝补汤来催乳，但补汤通常十分油腻，多喝会导致身体发胖，要知道只要补足水，奶水就不会少。想起来，坐月子期间，我就因为老喝肉汤堵奶发烧，恨哇……

务必要注意饮食搭配，尽可能少吃油炸、高热、甜食等令人发胖的食物，多吃奶制品、青菜、水果来提高母乳质量。

明星产后都这样瘦身，一起来学吧

纵观这两年，女明星们一个个进入辣妈军团，然而却能在短时间内火速复出，身材却丝毫未走样，简直是让人羡慕嫉妒恨！下面就跟着我一起来学习下她们的秘籍吧~

☆ 霍思燕：喝排水肿汤

霍思燕怀孕时，简直是毁了女神形象，胖到不能自已。然而让人大跌眼镜的是，产后短短几个月，霍思燕就暴瘦68斤，肌肤胜雪，女神回归！霍思燕认为，自己特别容易水肿，因此在产后重点去肿，喝排水肿汤——红豆薏米黑豆汤，消肿效果特别好。

☆ 孙俪：运动健身

你知道吗？娘娘在生完小花后一个月便能火速瘦身，细腰长腿若隐若现，小主实在是太迷人！孙俪表示，产后第一天就开始运动了，主要做深呼吸项目：仰躺，四肢伸直，全身放松，缓缓深吸一口气，收腹，背部贴紧床板，保持姿势片刻，然后放松，每次重复5-10次。

☆ 吴佩慈：全能月子餐

吴佩慈是台湾著名的“九头身美女”，据悉，吴佩慈怀头胎时只胖了9公斤，让网友大呼“不可思议”！据了解，吴佩慈的月子餐非常有讲究，从去水肿、开胃、排毒、消脂四方面入手，帮助她迅速恢复火辣身材。

☆ 白冰：蛋白瘦身法

白冰被誉为“小金喜善”，产后身材依旧是女神级别。据悉白冰非常喜欢“蛋白瘦身法”，她推荐的菜单为：早餐可吃烟火鸡蛋白配合桃麦片包及清水1杯，午餐是烧大虾茄子配1杯放代糖的热柠檬茶，晚餐则是烤龙利柳配辣豆酿蛋白，1碗杂菜及1杯清水。

☆ 梁静茹：产后游泳

其实，梁静茹产后也曾在网上抱怨瘦身太难，并晒出泳池照，来说明自己正在通过游泳减肥，好在皇天不负有心人，坚持运动的梁静茹最终秒瘦如初~

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