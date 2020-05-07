高龄生育奇迹看看就好，生孩子还是要趁早！

托网络发达的福，我们可以获取世界各地的消息。每隔一段时间，就能从媒体上看到各种高龄生育的奇迹。

之前，“山东枣庄67岁高龄孕妇产子”的事情大家是否还记得?据说是破了中国孕妇产子年龄的最高记录。

印度一老妇更拼，74岁试管生下双胞胎女儿，创造了一项新的世界纪录。

就说，前段期间曝出的古巨基老婆51岁产子，已经惊呆众人。

51岁别说怀孕生子，很多女性旁友已经绝经了。

在达妈看来，港台艺人就是神奇的存在。各个好像吃了防腐剂，几十年一点都不变，高龄怀孕生子的也不再少数。

当时，最为人熟知的就是女神林青霞了。42岁才生下长女，47岁再得一女。

再比如刘德华的老婆朱丽倩，生第一胎时已经46岁。之后，一直都有关于二胎的传闻。

伊能静再婚嫁给秦昊后，47岁生下女儿小米粒。听说，他们夫妻还想再生一个。

贾静雯，和修杰楷婚后40岁生下女儿咘咘，43岁又生了女儿Bo妞。

吴佩慈，认识纪晓波以后，从2013年到2020年这几年一直在怀孕生娃，从35岁生到42岁。

张晋和蔡少芬如今是一家五口，蔡少芬在46岁圆了“儿女双全”的梦想。

……

当然了，这只是部分，娱乐圈高龄生产的知名女艺人还有很多。而二胎政策放开之后，高龄求子的家庭也越来越多。但很抱歉，这碗高龄生育鸡汤达妈喝不下去。如果你做过相关了解，就会知道高龄怀孕有多难，风险有多高。

比起年轻女性，高龄备孕首先要过一关——雌激素数值测试。一闺蜜38岁那年去做了这个测试，医生看报告后说看数值她就快绝经了，直接建议做人工受孕。更悲催的是，医生表示这个年纪人工受孕，成功率也大大降低。

想想看，人工也需要卵子啊~随着年龄增加，卵巢功能老化，卵子的质量和数量都下降。千辛万苦取的卵，也只是当前质量最好的，和年轻时无法比。卵子质量没那么好，成功率也就低。

这也就是为什么有不少女艺人虽然暂时没有生育计划，还是先冻卵，等以后想生了再解冻做试管。

但注意，这依然要面对高龄生产带来的风险。还有冻卵也有风险，主要是：促排卵药可致卵巢受过度刺激，引起腹水、胸水，严重者需要住院治疗;复苏率不高，目前冷冻胚胎复苏率95%以上，冷冻卵子仅有70%—80%;取卵虽然是微创小手术，但也有出血、感染的可能性，可能伤害卵巢功能;冷冻时使用乙二醇等化学试剂，其是否对卵子、子代有潜在影响还未有明确结论。

还有一个很关键的问题是，由于相关政策，冻卵不是想做就能做。如果绕过这一步，必须有足够的金钱支持。

即便成功，试管成功率也只有30%—60%，即便成功怀孕，活产率也仅有39%。当然了，这个成功率比36—40岁(27%)以及41岁(17%)后直接做试管的成功率要高一些，而且取卵次数也少了很多。

这些年，达妈因为做母婴号接触了不少海外医院，才知道有很多夫妻因为国内做人工失败，继而转战海外。据达妈了解，不差钱的首选是美国，因为技术好，但费用昂贵。其次是处于老龄社会的日本，听说仅东京就有数百家医院专门做中国人的生意。但整个行程下来，不是一般工薪阶层可以承受的。

请记住，取卵、试管这些都只是人工辅助生育技术，以现在的水平年龄依然是一道很难跨越的坎。生育这事要趁年轻，最好在最佳生育年龄完成。一旦错过时机，生育的难度大大增加，很可能付出很多很多还是要面对失败。

由于工作等原因，很多女性旁友错过了最佳育龄，或是追生选择做人工。达妈常年在一个孕产群里潜水，里面有很多人工受孕的女性，有的人甚至全职备孕。除了要受皮肉之疼、体型发胖等外，承受的心理压力也很大，而且很可能要一次次经历失望直至绝望。

并不是所有人都那么幸运。女艺人也不例外。

前不久去世的刘真。据说做心脏瓣膜的修复手术有2个方案，她选择了对日后生育不产生影响的那个方案，没想到却发生了严重的意外。

50岁的钟丽缇尝试人工受孕2年了，一直未果，曾经曼妙的身材一度肥肿不忍直视。近日，她接受采访时宣布，自己将暂时中止人工受孕计划，等调养好身体之后再备孕。

对于生育，很多人真的执念太深。但即便成功怀孕，大龄产妇也很艰难。

根据现在医学规定，年龄≥35岁或受孕是>34岁就称之为高龄产妇。如果属于这类，就会得到医生的特别照顾，多做一大堆检查。比如排畸和唐氏测试，要比年轻孕妇复杂。做了普通筛查，还要做有创的羊水穿刺，或昂贵的无创，检测胎儿染色体是否有异常。

总之，高龄产妇做产检时可能会有一种受到“年龄歧视”的感觉。每一道检查都会忐忑不安，压力山大。

达妈的前同事，整个孕期过得惊心动魄。孕早期出血，孕中期还没好转不得不在医院躺了一星期保胎。每天都要打黄体酮针，屁股肿了2个多月。后来，因为胎盘问题不得不提前剖，生产时又大出血……

39岁秋瓷炫虽然顺利生产，但产后突发痉挛还有肺炎，差点没命。

还有，宝宝可能留不住。大S在39岁生二胎时癫痫发作，鬼门关走一遭。41岁竟还敢再拼三胎，最终因为胚胎发育不全终止妊娠。

生育是一件和时间赛跑的事情啊，旁友们。所以，别再被所谓的高龄生育奇迹误导，生孩子还是要趁早，最好别错过最佳育龄！

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