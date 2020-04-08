孩子什么时候服用VD剂最好？专家：建议早上服用

维生素D是一种非常重要的维生素，但它只存在于极少量的食物中，仅靠饮食难以获得。很多时候，孩子需要服用营养补充剂来补充维生素D，然而许多因素会影响其有效性，包括何时和如何服用每日剂量。下面将具体介绍讨了服用维生素D的最佳时间，以便最大限度地吸收确保有效性。

为什么要补充维生素D?

维生素D从其他维生素中脱颖而出，虽然维生素D是皮肤在阳光照射下产生的，但它在很少的食物中自然存在。获得足够的维生素D对健康至关重要，因为研究表明它可能在免疫功能、骨骼健康、癌症预防等方面发挥作用。

然而，维生素D只存在于很少的食物中——如果不经常晒太阳，就很难满足日常需求。对于老年人和皮肤较黑、超重或生活在阳光有限地区的人来说，缺乏维生素d的风险甚至更高。

搭配饮食促进吸收

维生素D是一种脂溶性维生素，也就是说它不溶于水，与高脂肪食物搭配时，在血液中吸收最好。因此，建议在膳食中补充维生素D以增强吸收。鳄梨、坚果、种子、全脂乳制品和鸡蛋都是营养丰富的脂肪来源，有助于促进维生素D的吸收。

把VD融入孩子的早晨

许多人喜欢早上第一件事就是给孩子服用维生素D等补充剂。这么做不仅更方便，而且不容易忘记。最好的办法就是让孩子养成吃健康早餐时补充维生素D的习惯。

设置一个闹钟或者把补品储存在餐桌旁，这些都是一些简单的方法来提醒服用维生素D。

晚上服用可能会影响睡眠

研究表明，维生素D水平与睡眠质量有关。事实上，有几项研究将血液中维生素D水平低与睡眠紊乱、睡眠质量差和睡眠时间缩短联系起来。

一项小型研究表明，在多发性硬化患者中，血液中维生素D含量较高可能与褪黑激素水平较低有关。夜间服用维生素D会干扰褪黑素的分泌，从而影响睡眠质量。

最理想的服用时间

吃饭时补充维生素D可以提高维生素D的吸收和血液含量。最重要的步骤是让维生素D融入日常生活，并坚持服用，以确保最大限度地发挥功效。大家可以试着把VD与孩子的早餐一起吃。

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