真实妈妈吐槽：为何怀孕有那么担忧？

确认自己怀孕后，激动、惊喜、希望会一下子达到最高峰。但是怀孕也会带来担忧，毕竟你正在孕育一个全新的生命。你不想发生任何会伤害宝宝的事情，所以为你吃的、喝的、想的、感觉到的和要做的而烦恼是很自然的。

或许你还会担心这个新生命会如何改变你的人生和人际关系，以下是最常见的孕期恐惧和担忧，看看你是否和外国准妈一样。

1.流产

Kimberly：我甚至无法完全罗列我第一次怀孕时所有的恐惧。我会花一整天的时间担心每一次奇怪的抽筋，害怕每一次短暂的背痛都会让我直接流产。

2.担忧会影响宝宝么

Amie：这种要为一个未出生的奇迹的生命和幸福负责的感觉是多么的强烈。我担心过去28年来我对自己身体所做的每一件“坏事”，尤其是在怀孕的前三个月和后三个月。

3.兄弟姐妹之间争宠

Jennifer：我担心我会忽视我4岁的女儿。她一直是我的整个世界，而现在我们正在往这个世界里再添一个新生儿。

4.碰运气

Christine：在经历了四次平安无事的怀孕、分娩和分娩之后，我有了四个健康的孩子。我觉得这次的怀孕能否顺利健康完全是在“碰运气”。

5.对分娩的恐惧

Keonda：虽然我已经有了一个孩子，但我还是担心分娩。重新经历这个过程，我不知道会发生什么。上一个孩子的顺利让我担心这个孩子是否会依旧顺利。

6.我养得起这个孩子么

Anonymous：和许多父母一样，我害怕钱的问题。我和丈夫都有工作，但我收入更高。但我不后悔辞职，我坚信，有了父母在家里，孩子会过得更好。

7.我会是一个好妈妈吗

Cate：我被赋予了一项宝贵的任务，那就是养育一个孩子。就像全世界的其他父母一样，我必须为我的孩子提供世界上最好的东西。

我希望他永远是光明和快乐的，我想知道怎样才能做到，从哪里开始。我为他的最大利益而烦恼，为各种报道的统计数字而烦恼。

什么才是最好的？在这个世界上，孩子们很容易产生厌烦，他们得到的太多、太快，当他们意识到生活是不公平的和困难的时候，甚至会诉诸暴力。我该怎样正确的指导他们呢？

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