来自灵魂的发问：我的孩子为什么又哭？

很多时候，宝宝哭闹就像折磨人的“酷刑”，让父母和孩子都感到痛苦。新生儿通常一天要哭2～3个小时，有时他们会无缘无故地哭，但有时，他们也是用眼泪告诉你一些事情。

有了一点常识和观察，大家也许能想出如何安慰宝宝的方法了。下面大家快来学习吧。

宝宝哭闹的原因

▶ 饥饿

在出生后的头3个月里，新生儿往往每两个小时进食一次。当他们想进食时，通常会发出短促低沉的哭声，此起彼伏，大家请留意。

如何安抚：

把乳房露出来或奶瓶拿出来看看是否有帮助。即使他们不饿，婴儿可能只是想吮吸一些东西来安慰自己。你可以使用奶嘴或让婴儿吮吸自己的手指（注意宝宝小手的清洁，并勤剪指甲）。

▶ 疲劳

与大多数成年人不同的是，过度劳累的婴儿通常会变得敏感烦躁，而不是昏昏欲睡。

如何安抚：

最好的鼓励睡眠的方法之一是给宝宝包上一个被子。用毯子把他们紧紧地裹起来，只露出头和脖子。这是模仿宝宝在妈妈的子宫的状态，有助于增强宝宝的安全感。

换个环境也可以做到这一点，比如带着婴儿车去散步，或者把宝宝放在安全座椅上，汽车行驶时摇摇晃晃可能会让他们安然睡去。

▶ 过敏

哺乳期的母亲可能会把吃的东西通过母乳传给婴儿，这可能会使婴儿的肚子不舒服。如果这种情况经常发生，婴儿可能对牛奶、坚果、小麦或其他食物过敏或敏感。

如何安抚：

如果你认为宝宝对某种食物过敏，请咨询儿科医生。如果你正在母乳喂养，医生可能会建议你一周内停止食用单一食物（例如牛奶或鸡蛋），以查看你的宝宝的烦躁情绪是否减轻。如果你使用婴儿配方奶粉喂养宝宝，在咨询医生后改用其他配方奶粉，比如部分或深度水解奶粉。

▶ 反流

喂食后马上哭可能是胃灼热的表现，但首先，如果你的宝宝是人工喂养的，要确保这种不适不是因为吞咽了空气。

如何安抚：

吃完奶后休息拍奶嗝，在宝宝坐起来的时候喂食。你也可以尝试特殊的奶头和奶瓶，以防止吞咽过多的空气。如果没有帮助，反流可能就是罪魁祸首，最好咨询一下医生。

▶ 肠绞痛

大约每5个新生儿中就有1个患上这种疾病，其特征是每天哭3个多小时，一周三次。通常发生在出生后的第一个月。这些突然哭出来的声音可能比平时更大声，音调更高。宝宝的脸可能变红，肚子可能鼓起来，双腿可能弯起。

如何安抚：

目前还不清楚是什么引起肠绞痛，但通常会在3或4个月内自行停止。在此之前，可以试试以下方法：用白噪音、音乐哄他们入睡，提供一个安抚奶嘴，轻轻按摩等。

如果宝宝持续哭了很长一段时间，就需要一下医生，以确保没有什么严重的问题发生。

什么时候需要就医？

如果你家宝宝出现以下情况，请尽快带宝宝就医：

* 已经伤心欲绝哭闹两个多小时了

* 体温超过38摄氏度

* 不吃不喝不睡

* 没有小便或血便，或对任何东西都没有反应

现在，大家知道如何应对宝宝哭闹了吧？新手上路的家长们不要太担心，随着育儿知识和经验的积累，很快你们就能从容处理各种育儿问题啦~

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