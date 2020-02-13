“作业有没有写完？”父母回家别这样问了

很多时候，家长一见孩子便张口“作业写完没？”“赶快去写作业。”“没写完快去写！”却不知道这几句话对孩子的影响有多大。其实，孩子不怕学业繁重，不怕苦累，就怕家长不懂自己，不够爱自己。

家长千万别张口闭口都是作业

不少家长一回到家，看到孩子便会问作业是否完成。其实就是这第一句话，很可能让孩子感觉不到父母的爱意。

孩子内心可能误以为父母只知道关心自己的作业，而对自己不闻不问。若是他们不懂得如何理性表达，便会用自己的行为来“反驳”父母，比如顶嘴、坐不住、不说话……

懂得如何向孩子表达爱的父母，回到家首先会和孩子打招呼，先表达自己的想念，再问问孩子今天过的怎么样？要不要休息一会再写呢？孩子会因父母理解他们，更加努力。

如果孩子是被迫学习，那么随着年龄增长，很多问题会逐步展现。

家长应正确对待孩子学习问题？

孩子在学习上出现问题时，不要总是认为是孩子自身出现问题，有些时候，家长的一些言行也在不经意间影响着孩子，造成学习拖延、粗心等问题。

孩子的行为都是后天养成的，包括错误的行为，那么当孩子学习上出现问题时，父母应该怎么做呢？

☛ 错误做法一

当孩子在学习时，有些家长在旁一边督促孩子完成作业，一边自己玩手机看电视。时不时还催孩子快点。这个时候，孩子难免心理上形成偏差，凭什么你们可以看电视，我就只能在这写作业。

解决：

当孩子写作业时，家长应营造一种安静的学习环境，自己陪伴时，可以看孩子的教材或是自己的书，当孩子请教时，也能够询问家长。这样，孩子的心思就会放在学习上，不会受到打扰。

☛ 错误做法二

有的家长看到孩子不急不慢，常常作业写到半夜，一想到明天要早起送孩子上学，还要上班，便去训斥孩子。而孩子倒是无所谓，依旧磨磨蹭蹭。

解决：

同孩子对话时，态度应严肃、平和，表明作业是否写完都是孩子自己的事情，到了点就要睡觉，作业写不完也别写了，到了明天老师询问自己解释。这时孩子便会意识到责任性，作业写不完，明天老师便会批评自己。

☛ 错误做法三

当喊着要求孩子关掉电视，去写作业，孩子不理睬时，很多家长都会直接把电视一观，怒气冲冲的催促孩子，孩子满不情愿地去写作业。

解决：

家长同孩子约定，问孩子还要看多久，孩子说10分钟，要遵守约定，10分钟一到自觉去写作业。孩子往往能听懂家长的话，但他们不喜欢强硬的命令式语气，双方协商效果更好。

☛ 错误做法四

当孩子字迹潦草，家长看到难免火气就上来了。但如果孩子只听到家长的抱怨，不懂哪里写的不好，久而久之，便可能不放在心上了。

解决：

心平气和地同孩子沟通，“作业不规整，老师看不清，批改的成绩肯定比别人低。写字时应该横平竖直，一笔一划，大小一样。爸爸妈妈不要你和别人比，只要你比自己以前写的好，就是有进步，加油！”懂得如何争取书写，孩子有目标，更能取得进步。

☛ 错误做法五

当孩子考完试，很多家长拿自家孩子同其他孩子比较，“瞧瞧谁谁谁，人家考了那么多分，你怎么就考了这么一点，怎么那么笨啊！”更有的打骂孩子，打击孩子的内心，便会留下自己天生就不是块学习的料。

解决：

孩子没考好，自己心里肯定也不是个滋味，这时需要家长安慰“失利一次没关系，但我们要找到这次出错的原因，爸爸和妈妈一起和你解决。”孩子找到出错点，下次我肯定能行，取得更大的进步。

☛ 错误做法六

开完家长会，家长若是被老师点名批评，孩子免不了回家一顿打骂，家长心里肯定认为是孩子上课不认真，不听老师话，自己在那么多人面前被批评，多没面子啊。孩子面对父母的打骂，要么是针锋相对，要么是沉默不语，甚至撒谎来欺骗家长。

解决：

回到家先和孩子沟通时，说说孩子的闪光点，增强孩子的自信心，然后再和孩子谈谈不足的地方，共同制定计划，在计划实施的过程中，要记得鼓励孩子。

☛ 错误做法七

当孩子遇到问题询问家长时，父母切不要觉得厌烦，张嘴就是“小孩子想这么多干嘛！把学习弄好才是关键。”如果这样做，孩子容易会对学习感到厌烦，遇到难题便不会询问了。

解决：

孩子有好奇心和求知欲望是好事，你可以对孩子说：“你这问题把我难倒了，能问这么难的问题，证明你动脑筋了，不错。咱们一起研究研究吧，好吗？”

孩子本就好奇心重，有问题会问是好事，这时家长不妨和孩子一同找寻解决问题的方法，既能够增加亲子感情，又能让孩子学会碰到问题，学会解决。

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